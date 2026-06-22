Último día para votar en los presupuestos participativos

Conoce qué propuestas van ganando y cuáles no pasaron la fase técnica.

Hoy lunes a las 23:59 horas finaliza el plazo de votación de los presupuestos participativos. En https://participacion.rivasciudad.es/ pueden votarse las propuestas para la ciudad y los 3 barrios que podrán ser incluidas en los presupuestos de los próximos años.

A un día de que finalice la votación, el domingo por la tarde, estas son las propuestas más votadas en cada candidatura.

Ciudad

266 votos. Bancos adaptados para personas mayores (150.000€). Propongo que se instalen bancos adaptados a las personas mayores (más altos) en los principales parques y en las inmediaciones de los Centros que son mayoritariamente utilizados por las personas mayores (El Parque, Felipe II y Che Guevara).

Oeste

148 votos. Espacios para adolescentes y jóvenes (60.000€) Crear espacios de ocio saludable que favorezcan el encuentro entre personas adolescentes y jóvenes del Barrio Oeste. Pueden ser plazas con bancos, mesas, con zonas de sombra, con estaciones de intercambio de libros, parking de bicis… el Barrio cuenta con numerosos espacios de ocio infantil, pero la adolescencia y juventud se concentran en los centros comerciales a falta de lugares de encuentro alternativos.﻿

Centro

271 votos Iluminación de los pasos peatonales (15.800€): La falta de luz reduce la visibilidad y la sensación de seguridad para los vecinos y peatones que transitan por este punto [calle Silvia Munt con avda Pilar Miró]. La instalación de una farola o punto de luz ayudaría a mejorar la seguridad, la visibilidad y el uso del espacio público en horario nocturno.

Este

256 votos. Tirolina Rivas Futura (150.000 €) El Parque Rosa Luxemburgo se ha convertido en un punto de encuentro para muchas familias del barrio. Sin embargo, la mayoría de sus juegos están pensados para los más pequeños, dejando sin opciones a niños y niñas que van creciendo. ¿Qué proponemos? La instalación de una tirolina infantil/juvenil, pensada para edades intermedias, que complemente los juegos actuales y amplíe las posibilidades del parque.

La Tirolina en Rivas Futura, del barrio Este, es la única que supone en 100 % del presupuesto de barrio de ciudad, por lo que en en barrio Este ésta sería la única propuesta elegida, en caso de mantenerse la votación. En las propuestas de Oeste, Centro y Ciudad éstas propuestas se acompañarán de otras hasta completar el importe.

Propuestas rechazadas

De las 284 propuestas presentadas, 61 recibieron el visto bueno en la fase de valoración y pasaron a votación. Eso significa que 223 propuestas, el 78,6 % no pasaron la fase técnica. A éstas hay que sumarle dos propuestas que inicialmente sí pasaron la fase técnica pero tras comenzar la votación fueron retiradas: “Mejora parque de perros” y “Zona para perros (juego, pis y cacas) en esquina Luis Garcia Berlanga con Jose Antonio Barden (parcela)”.

Por barrios, el menor rechazo se ha encontrado entre las propuestas del barrio Oeste (66,7 %). En cambio, hasta el 91 % de las propuestas de Ciudad se no han pasado la fase técnica. En 48 propuestas el motivo de rechazo es que la propuesta ya se encuentra en diseño o ejecutada o que la parcela donde se propone está ocupada. Entre estas propuestas se encuentran varias iniciativas para aumentar las plazas en los talleres de Mayores o la concejalía de Bienestar Social). En otras 47 propuestas la razón de rechazo es la superación de la cuantía máxima para el barrio.

El siguiente grupo con más propuestas es el denominado como “no se valora positivamente”. Entre estas 28 propuestas, muy variadas, se encuentran propuestas culturales como un “bono cultural joven”, un “Festival de Coros”, “Barrio Este en Color, o el “I Festival Dub&Balkan Rivas”. También hay propuestas de protección animal como “Parques caninos” o “Protección de colonias felinas autorizadas mediante vallado adaptado”. En materia de seguridad vial encontramos “Protección pasos de peatones”, “Puente peatonal para la mejora del tráfico”, “Combatir los excesos de velocidad en Aurelio Álvarez” o “Badenes en la calle Boros”, entre otras.