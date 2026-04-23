Nace la Asociación Vecinal de Covibar para impulsar mejoras en el barrio

AVECO invita a vecinos y vecinas del barrio a participar y trasladar sus demandas

Este miércoles, un grupo de vecinos y vecinas ha anunciado la creación de la Asociación Vecinal de Covibar (AVECO), una nueva entidad local que aspira a “mejorar y revitalizar el barrio de Covibar”, a “escuchar y canalizar” las demandas de las personas que viven en él y a potenciar el tejido vecinal vivo y fuerte que siempre ha caracterizado la zona.

La asociación ya ha dado sus primeros pasos solicitando la inscripción en el registro oficial, aprobando sus estatutos y formando su junta directiva. Esta semana, ha presentado su página web (www.asociacionaveco.com) y ha habilitado un formulario para aquellas personas que quieran más información o asociarse. “Cuantas más seamos, más proyectos podremos llevar a cabo en el barrio. Necesitamos todas las ideas, todas las manos y todas las energías”, aseguran.

Primeras líneas de acción

En su web, sus organizadores se comprometen a trabajar en cuatro grandes ejes: renovar y cuidar el barrio (con calles “más limpias y seguras” y “nuevos y mejores equipamientos”), impulsar la participación vecinal, tejer redes vecinales y organizar actividades sociales y culturales que sirvan de punto de encuentro.

“Nuestro próximo objetivo es dar a conocer la asociación para que más personas se sumen y vengan a aportarnos sus inquietudes y propuestas”, ha declarado su portavoz. “En los próximos meses, vamos a pulsar la opinión de la población de Covibar”, añadió.

Ya están planificando su primer acto público y su primera campaña informativa para lanzarlas antes del verano.

De izquierda a derecha: Isabel Sicilia, Sara Montero, Diana Sánchez, Marino Guardia y David Márquez.

Invitación a sumarse a la asociación

La Junta directiva está formada por Sara Montero (Presidencia), Isabel Sicilia (Vicepresidencia), Diana Sánchez (Secretaría), Marino Guardia (Tesorería) y David Márquez (Vocalía).

La Asociación Vecinal de Covibar anima a todos los vecinos y vecinas a visitar su web para conocer el proyecto y a seguir sus redes sociales y su newsletter para estar al día de las próximas novedades.

Para más información, pueden escribir a aveco.asociacion@gmail.com