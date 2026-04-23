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Nace la Asociación Vecinal de Covibar para impulsar mejoras en el barrio

Cinco adultos se sientan en unas escaleras de ladrillo al aire libre en Covibar, posando para una foto de grupo. Los árboles y la vegetación llenan el fondo, con un niño pequeño en la distancia, capturando un momento comunitario que refleja las mejoras en el barrio.

AVECO invita a vecinos y vecinas del barrio a participar y trasladar sus demandas

Este miércoles, un grupo de vecinos y vecinas ha anunciado la creación de la Asociación Vecinal de Covibar (AVECO), una nueva entidad local que aspira a “mejorar y revitalizar el barrio de Covibar”, a “escuchar y canalizar” las demandas de las personas que viven en él y a potenciar el tejido vecinal vivo y fuerte que siempre ha caracterizado la zona.

La asociación ya ha dado sus primeros pasos solicitando la inscripción en el registro oficial, aprobando sus estatutos y formando su junta directiva. Esta semana, ha presentado su página web (www.asociacionaveco.com) y ha habilitado un formulario para aquellas personas que quieran más información o asociarse. “Cuantas más seamos, más proyectos podremos llevar a cabo en el barrio. Necesitamos todas las ideas, todas las manos y todas las energías”, aseguran.

Primeras líneas de acción

En su web, sus organizadores se comprometen a trabajar en cuatro grandes ejes: renovar y cuidar el barrio (con calles “más limpias y seguras” y “nuevos y mejores equipamientos”), impulsar la participación vecinal, tejer redes vecinales y organizar actividades sociales y culturales que sirvan de punto de encuentro.

“Nuestro próximo objetivo es dar a conocer la asociación para que más personas se sumen y vengan a aportarnos sus inquietudes y propuestas”, ha declarado su portavoz. “En los próximos meses, vamos a pulsar la opinión de la población de Covibar”, añadió.

Ya están planificando su primer acto público y su primera campaña informativa para lanzarlas antes del verano.

Cinco adultos posan al aire libre frente a unos árboles verdes para una foto de grupo. Representan a la Asociación Vecinal Covibar, visten informalmente y sonríen a la cámara tras hablar de las últimas mejoras del barrio.
De izquierda a derecha: Isabel Sicilia, Sara Montero, Diana Sánchez, Marino Guardia y David Márquez.

Invitación a sumarse a la asociación

La Junta directiva está formada por Sara Montero (Presidencia), Isabel Sicilia (Vicepresidencia), Diana Sánchez (Secretaría), Marino Guardia (Tesorería) y David Márquez (Vocalía).

La Asociación Vecinal de Covibar anima a todos los vecinos y vecinas a visitar su web para conocer el proyecto y a seguir sus redes sociales y su newsletter para estar al día de las próximas novedades.

Para más información, pueden escribir a aveco.asociacion@gmail.com

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