IU-MM-VQ exige en el Pleno un Metro sin transbordos y carril bus en la A-3

Con el apoyo del PSOE, el grupo municipal reclama frecuencias como las del resto de la red, la cuarta estación de Santa Ana y un calendario; la concesión sigue prorrogada hasta 2030

El Grupo Municipal IU Rivas – Más Madrid – Verdes Equo ha presentado una moción para el Pleno de octubre, a la que se ha adherido el grupo socialista, que reclama mejoras en el transporte público de la ciudad y reparte exigencias entre la Comunidad de Madrid, el Consorcio Regional de Transportes y el Ministerio. El texto pide integrar la Línea 9B en la red de Metro sin transbordos, impulsar la cuarta estación en el polígono de Santa Ana, renovar el mapa de autobuses y habilitar un carril bus en la A-3 hasta Conde de Casal.

El diagnóstico que hace el grupo es el que describen las personas usuarias: averías y retrasos en la 9B, trenes saturados, transbordo obligatorio, frecuencias escasas de autobús y conexiones que no responden a las necesidades de la ciudad. «Llegar tarde al trabajo, perder una cita médica o pasar más tiempo esperando que viajando no debería formar parte de la rutina de nadie. Las vecinas y vecinos de Rivas no piden privilegios, piden poder confiar en el transporte público para organizar su día a día», señala el portavoz del grupo, José Luis Alfaro.

La 9B, sin transbordos. La moción exige que la línea funcione como el resto de la red: viajes directos desde Arganda del Rey hasta Paco de Lucía, con frecuencias, capacidad y horarios equiparables. En febrero de 2024 el Gobierno regional anunció que el final de la concesión de TFM permitiría esa integración, pero la concesión se ha prorrogado hasta julio de 2030 y la estación de Ahijones/Berrocales se diseñará como un punto de ruptura, con trenes que no llegarán a Rivas. El Pleno ya aprobó en febrero una exigencia en el mismo sentido, y en octubre la Comunidad cifró en 217 las estaciones accesibles sin mencionar la 9B.

La cuarta estación y los autobuses. El texto reclama impulsar la estación en el entorno del polígono industrial de Santa Ana, pendiente pese a que el Ayuntamiento puso suelo a disposición en 2019. En autobuses, insta a acelerar la renovación del mapa concesional del Consorcio, que acumula aplazamientos, e incorporar las propuestas municipales: frecuencias de diez minutos en los urbanos, recorridos más directos, coordinación con el primer Metro y mejores conexiones con municipios y distritos cercanos y con el Hospital del Sureste.

A-3 y Cercanías. Al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible le pide el carril bus en la A-3 hasta Conde de Casal, para reducir los tiempos de viaje y mejorar la regularidad del servicio, y estudiar nuevas conexiones ferroviarias para Rivas y el conjunto del Sureste, coordinadas con las ampliaciones de Cercanías anunciadas. El grupo advierte de que el crecimiento urbanístico de la comarca aumentará la presión sobre la A-3, la M-50 y la 9B, y sostiene que las nuevas viviendas deben ir acompañadas de infraestructuras y transporte.

«El transporte público no puede depender de anuncios que se repiten mientras los problemas continúan. Rivas necesita inversiones, plazos y soluciones, no promesas que nunca solucionan el problema», concluye Alfaro.