Athanor pone música en directo a ‘El chico’ de Chaplin

La orquesta sinfónica interpreta a Brahms, John Williams y Rosalía el domingo 22 en el auditorio Pilar Bardem mientras se proyecta la película de 1921

La orquesta sinfónica Athanor pondrá música en directo a ‘El chico’, la película muda de Charles Chaplin de 1921, el domingo 22 de noviembre a las 19.30 en el auditorio Pilar Bardem. El repertorio mezcla a Brahms, John Williams y Rosalía, con entradas a 10 euros.

El concierto propone recuperar la forma en que se veía el cine antes de la llegada del sonido: la película se proyecta y la música se interpreta en la sala, en vivo, siguiendo el ritmo de las escenas. La propuesta forma parte de la programación municipal de otoño y está pensada para públicos de todas las edades.

El programa salta de la ‘Danza húngara nº 5’ de Brahms a la ‘Marcha imperial’ de John Williams, asociada al imaginario cinematográfico, y llega hasta la canción ‘Berghain’, de Rosalía. La mezcla no es casual: la idea es mostrar cómo la música construye el humor, la tensión y la emoción de las imágenes.

Quién toca

La formación está dirigida por Manuel Donoso y contará con la colaboración del Coro Cristóbal Morales de Madrid, bajo la batuta de Aiblin Brito. Athanor es una orquesta habitual en el auditorio Pilar Bardem, donde ha interpretado proyectos como el sinfónico dedicado a los Beatles o ‘El carnaval de los animales’.

‘El chico’ cumple 105 años. Chaplin estrenó en 1921 esta historia protagonizada por su personaje del vagabundo, Charlot, y un niño abandonado: una pareja que se enfrenta a las dificultades de la vida mientras intenta permanecer unida. La película sigue funcionando como una de las grandes puertas de entrada al cine mudo, y ya sonó con música en directo en Rivas en un concierto al aire libre en 2021.

Cómo se vivía el cine antes del sonido

Antes de que las películas incorporaran diálogos y bandas sonoras grabadas, los músicos tocaban en las salas las piezas que acompañaban las imágenes. Ese oficio desapareció con el cine sonoro, pero explica por qué la música era parte del espectáculo y no un añadido. El concierto reconstruye esa relación con una orquesta sinfónica sobre el escenario.

«Un espectáculo pensado para públicos de todas las edades. Quienes ya conocen a Chaplin podrán reencontrarse con Charlot, su gran personaje, mientras que quienes nunca hayan visto una película muda podrán descubrir una forma de hacer cine que marcó los comienzos de la historia cinematográfica», explican desde la formación.

Las entradas cuestan 10 euros y están a la venta en la web de entradas del Ayuntamiento y en la taquilla del auditorio. El programa y el horario de taquilla están en la nota publicada por el Ayuntamiento.

La orquesta sinfónica Athanor pondrá música en directo a ‘El chico’, la película muda de Charles Chaplin de 1921, el domingo 22 de noviembre a las 19.30 en el auditorio Pilar Bardem. El repertorio mezcla a Brahms, John Williams y Rosalía, con entradas a 10 euros.