El centro de día Concepción Arenal reabre con 30 plazas más

La reforma, de 876.000 euros y financiada con fondos europeos, amplía de 50 a 80 plazas diarias y añade un patio terapéutico de 322 metros cuadrados

El centro municipal de día Concepción Arenal ha reabierto tras un año de obras con 30 plazas más: pasa de 50 a 80 diarias. La reforma, de 876.000 euros y financiada con fondos europeos, ha levantado un edificio nuevo sobre el antiguo aparcamiento y ha añadido un patio ajardinado de 322 metros cuadrados.

El recurso, integrado en el Sistema Público de Servicios Sociales, atiende a personas mayores con dependencia en el propio municipio. El Ayuntamiento justifica la ampliación en la creciente demanda de recursos asistenciales y en el objetivo de que las personas usuarias puedan permanecer el mayor tiempo posible en su entorno familiar y comunitario.

Así lo ha planteado la alcaldesa, Aída Castillejo: «Los cuidados no pueden depender únicamente de la capacidad de cada familia para organizarse o para asumirlos en solitario. Para ello, necesitamos de servicios públicos que respondan a las necesidades reales, que estén cerca y que cuenten con los medios adecuados».

Un edificio nuevo sobre el antiguo aparcamiento

La ampliación se ha ejecutado construyendo un nuevo edificio en planta única sobre el espacio que ocupaba una zona de aparcamiento, conectado con las dependencias originales mediante un espacio acristalado. El resultado es un centro sin barreras arquitectónicas, con recorridos y aseos adaptados, vestuarios, zonas de almacén, salas de actividades y comedores interconectados.

El elemento más visible es el patio exterior de 322 metros cuadrados, ajardinado y pensado para actividades terapéuticas, estimulación cognitiva y ejercicios de movilidad. El edificio se ha diseñado con criterios de consumo de energía casi nulo, calificación energética A y el cumplimiento de los principios ambientales DNSH.

Más plantilla y el mismo modelo de atención

El centro mantiene el modelo de atención integral y centrada en la persona, con planes individuales diseñados por un equipo interdisciplinar. Para sostener el aumento de usuarios, la plantilla se ha reforzado en atención directa —enfermería, fisioterapia, medicina, psicología, terapia ocupacional, trabajo social y gerocultoras— y en atención indirecta, con administración, cocina, limpieza y transporte adaptado.

«Este proyecto de ampliación es el mejor ejemplo de que en Rivas ponemos a las personas en el centro de las políticas, en este caso relacionadas con las personas mayores y la dependencia», ha señalado la concejala de Bienestar Social, Marisa Pérez.

La obra se ha financiado con fondos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, gestionados con la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, y con fondos propios del Ayuntamiento. La demanda de plazas públicas de atención diurna es uno de los asuntos que la oposición ha llevado al Pleno este curso: el PSOE reclamó en septiembre una residencia pública para el municipio.

La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación y se ha coordinado con la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Los detalles de la inversión y del nuevo edificio están en la nota publicada por el Ayuntamiento.

El centro municipal de día Concepción Arenal ha reabierto tras un año de obras con 30 plazas más: pasa de 50 a 80 diarias. La reforma, de 876.000 euros y financiada con fondos europeos, ha levantado un edificio nuevo sobre el antiguo aparcamiento y ha añadido un patio ajardinado de 322 metros cuadrados.