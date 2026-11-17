El segundo cross escolar se corre el 22-N en el H2O de Rivas

La prueba, gratuita y para categorías menores, abre inscripción por QR el lunes 16 y reparte 425 € en material deportivo entre los colegios con más participación.

Rivas celebra este mes el segundo cross escolar de la temporada: una prueba gratuita para categorías menores el domingo 22 de noviembre en la zona ajardinada del centro comercial H2O. La inscripción se abre el lunes 16 por código QR, con medalla para toda la infancia participante.

La Concejalía de Deportes organiza la prueba, que se disputa de 10.00 a 13.00 en la zona ajardinada del centro comercial H2O, según ha informado el Ayuntamiento de Rivas. Las categorías convocadas son predeporte, prebenjamín, benjamín y alevín.

La inscripción se realiza a través del código QR del cartel desde el lunes 16 de noviembre y, excepcionalmente, el mismo día de la prueba hasta 30 minutos antes del inicio de cada categoría. El dorsal se recoge en la secretaría de la prueba desde las 9.15, mostrando el justificante de inscripción que se recibe por correo electrónico.

El Ayuntamiento entrega medalla a toda la infancia participante en predeporte, prebenjamín, benjamín y alevín, y trofeo a los tres primeros puestos a partir de la categoría alevín. Se reparten además 425 euros + IVA en material deportivo entre los tres centros escolares con mayor participación proporcional de alumnado.

Las personas con diversidad funcional pueden inscribirse en la prueba que mejor se adapte a sus cualidades, sin atender a categorías por edad. Rivas celebra entre tres y cuatro cross escolares cada curso, y por puntos se selecciona a la juventud que participa en el campeonato autonómico escolar de primavera.

Rivas celebra este mes el segundo cross escolar de la temporada: una prueba gratuita para categorías menores el domingo 22 de noviembre en la zona ajardinada del centro comercial H2O. La inscripción se abre el lunes 16 por código QR, con medalla para toda la infancia participante.