OPINIÓN

Los nuevos desarrollos del sureste que afectarán a Rivas

Artículo de opinión de Alfonso Herrera, Secretario de Agenda Urbana y Acción Electoral del PSOE de Rivas

Los Ahijones, los Berrocales, Valdecarros, Nueva Centralidad del Este, Los Cerros y el Cañaveral son los nombres de los nuevos desarrollos del sureste de Madrid, o lo que es lo mismo, una ciudad con una población semejante a la de Córdoba (300.000 habitantes) que vendrá a agravar, sin duda, los problemas de movilidad que ya padecemos los ripenses en la actualidad.

En unos pocos años están previstas la construcción de más de 100.000 viviendas en un cinturón alrededor de la capital que va casi desde las confluencias con la A2 y la A4 (entre la M-45 y la M-50), y con una extensión semejante a la tercera parte del término municipal de la ciudad de Valencia (4.400 hectáreas).

La dificultad de acceso a la vivienda, especialmente la de nuestros jóvenes es sin duda uno de los grandes problemas actuales, por no decir el mayor. La construcción de viviendas, sobre todo públicas, de protección permanente y a precios asequibles, facilitaría este acceso, pero no dejan de preocuparnos los problemas de movilidad que acrecentarán los ya existentes en el entorno de la A-3 y M-50.

Estos nuevos desarrollos del Sureste se van a construir sin un modelo de urbanismo y movilidad claro, bien definido y eficaz que intente paliar los problemas crónicos de movilidad que sufrimos a diario. Creemos que no es admisible el planteamiento de la Comunidad de Madrid, que tan sólo ofrece una única estación de metro para cubrir la demanda de toda esa superficie. Esta estación, precisamente la de la línea 9 que la Comunidad construirá en Los Ahijones/Los Berrocales, incidirá notablemente en las ya de por sí lamentables condiciones de la actual línea 9B, que necesitará de un profundo refuerzo no solamente en frecuencias, sino en capacidad de los trenes. Toda vez que ya han sido desestimadas por “inviables” y calificadas como “ocurrencia” las conexiones por el norte con las líneas 2 y 7 y la línea 1 de metro por el sur.

Se pretende de esta manera que todo el flujo longitudinal de este cinturón alrededor de Madrid sea absorbido mediante un sistema de autobuses rápidos o BRT (Bus Rapid Transit) que circule por una arteria de 16 kilómetros de largo, la Gran Vía del Sureste. Estos sistemas de “autobuses tranvía” que se están implantando en muchas ciudades españolas y europeas y que están dando buen resultado precisan para ser eficaces a los colapsos previstos en horas punta de calzadas exclusivas, prioridad semafórica y muy bajas frecuencias de paso.

El modelo del Partido Popular de Madrid, el de confiarlo todo al transporte en vehículo privado, conllevará más atascos y colapsos de tráfico, como así ya ocurre en el barrio de El Cañaveral, con una población residente en la actualidad de unas 25.000 personas.

No es aceptable tampoco bajo ningún punto de vista una solución que destine, en exclusiva, el papel central del transporte público en metro a la línea 9, que tanto ripenses como argandeños utilizamos para nuestros desplazamientos a la capital. Y máxime con el modelo de gestión que propone el Consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, al referir que “algunos trenes finalizarán recorrido en la nueva estación” (Ahijones/Berrocales), “mientras que otros continuarán hasta Arganda del Rey”. Para el PSOE de Rivas no es admisible de ningún modo esta propuesta que, además de segregar las frecuencias y capacidades de manera injusta, divide a la población entre ciudadanos de primera y segunda, y prolonga más allá de 2030 los problemas que sufrimos en la actualidad.

Desde el PSOE de Rivas, seguimos apostando por un transporte público de calidad, eficaz y eficiente, por una movilidad sostenible que se anticipe y resuelva los problemas de movilidad de los nuevos desarrollos del Sureste de Madrid, y por una línea 9 “UNICA, PÚBLICA Y SIN TRANSBORDOS”.