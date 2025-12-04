MERCADILLOS DE RIVAS: mucho más que compras

En este nuevo episodio de Zarabanda Televisión exploramos el mundo de los mercadillos de Rivas, un comercio vivo, humano y cercano que sigue siendo punto de encuentro, abastecimiento y ocio para miles de vecinos cada semana.

Nos acompañan Lola Refolio, del Área de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Rivas, y Carlos Martí, presidente de GESComer, para contarnos cómo funciona el comercio ambulante desde dentro:

🌱 la importancia del producto fresco y local, 🛍️ la diversidad de puestos, 👨‍👩‍👧‍👦 su papel como espacio social, 🚚 la dureza del trabajo al aire libre, ♻️ las iniciativas de economía circular y mercados de intercambio, 🌞 y el futuro del sector en un momento de relevo generacional.

Hablamos también del Mercado Nómada, del impulso al producto de cercanía y de cómo los mercadillos siguen siendo una alternativa sostenible, segura y cercana frente al comercio electrónico y a los grandes centros comerciales.

Si te interesa la vida de barrio, la economía local y las historias detrás de los puestos, este programa es para ti.