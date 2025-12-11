Logo Zarabanda
Mercadillo navideño en el Casco Antiguo de Rivas el 13 de diciembre

Un grupo de personas, algunas con gorros de duende rojos y verdes, se reúnen al aire libre en una plaza con sillas blancas y árboles. La escena, como un animado "borrador automático", muestra a personas de pie o sentadas entre edificios y follaje otoñal.

La jornada incluirá talleres familiares, música y la visita de Papá Noel

El Casco Antiguo de Rivas Vaciamadrid celebrará el sábado 13 de diciembre un mercadillo navideño que se instalará desde las 10:30 en la plaza de la Libertad y en las calles Paz, San Marcos, Alegría y Grupo Escolar. La actividad, organizada por la Asociación Amigos de Vaciamadrid, reunirá puestos artesanales, talleres para familias y diversas propuestas de animación.

Como novedad, esta edición incorpora un certamen de villancicos en el que participarán coros y agrupaciones locales. La programación infantil incluye además la visita de Papá Noel durante la jornada.

La agenda navideña continuará el domingo 4 de enero con la llegada de los Reyes Magos, a las 20:30 en la plaza 19 de Abril, donde los menores podrán entregar sus cartas.

