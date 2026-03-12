OPINIÓN

Memorias por China de un bajista afortunado (*): Semana 1

Crónica de viaje de Javier Tabarés.

He viajado bastante, a unos 50 países, no son muchos, tampoco pocos, de ahí que este verano me propusiera a mis 67 años (hoy 8 de marzo, ya en Shanghái he cumplido 68) que no iba a viajar más fuera de la península.

A todo el mundo, y de forma jocosa le decía que ya no iba a viajar más allá de Albacete.

La vida es caprichosa y hace unos meses un amigo me comentó que iba a realizar un viaje a China con su cuadrilla de la Rioja y me propuso la posibilidad de ir con ellos.

Recibí la oferta del viaje con un interés casi vano, viajar ya no era mi rollo. Pero, porque siempre hay un pero, coincidió que Pedro Barragán acudía a Rivas a presentar su libro «Por qué China está ganando» y quise darme una vuelta.

Cuando salí de la charla, ya sabía que China iba a ser mi próximo destino en ese viaje «cuadrillil».

Lógicamente, mi vida a partir de ese momento comenzó a girar y a prepararme alrededor de ese destino y con un grupo de personas que en principio no conocía.

Leí con fruición las más de 500 páginas del libro, comprobé que estaba escrito con verdadero respeto y cariño hacia ese país y contaba por qué un país como China, que hace unas pocas docenas de años se posicionaba entre uno de los países más pobres del planeta, hoy se había convertido en el país que estaba a punto de darle el sorpasso a EEUU. Razón seguramente, por la que Trump ha enloquecido y dispara a dar y al aire desde que llegó a la Casa Blanca. Ya que todas las bravuconadas con las que desayunamos diariamente… Venezuela, Irán…o sea, petróleo, van destinadas a estrangular la boyante economía china que sigue creciendo alrededor del 5%.

Otras actuaciones van encaminadas a continuar la exterminación del pueblo Palestino, en este caso para contentar a su socio Israel en su carrera expansionista por la zona.

Aunque siempre la eterna pregunta. ¿Quién es el señor y quién el vasallo, Israel o EE UU?

No obstante, copio una descripción del libro, en una reseña de Garaje Ediciones.

En esta obra, Pedro Barragán ofrece una visión clara y accesible sobre cómo China ha pasado, en muy pocos años, de ser una economía pobre a convertirse en la segunda economía más grande del mundo. Muestra cómo ha desarrollado un socialismo de mercado moderno y centrado en las personas, acabando con la pobreza y doblando la renta per cápita de todos los ciudadanos cada muy pocos años; cómo ha creado la más numerosa clase media mundial, las ciudades más avanzadas y convertido el país en un centro internacional de manufactura e innovación tecnológica.

Dicho todo esto, nuestra primera parada será Pekín o dicho de otra manera, como cambiar tu chip interno Occidental y abrirlo a una sociedad que no te va a dejar indiferente. (Continuará).

(*) Lo de autoproclamarme bajista es una procacidad por mi parte ya que mi chiste favorito es el de: Van cuatro músicos y un bajista en una furgoneta…