OPINIÓN

Javier Tabarés, activista por la sanidad y la educación públicas.

Memorias por China de un bajista afortunado (*): Semana 1

Crónica de viaje de Javier Tabarés.

He viajado bastante, a unos 50 países, no son muchos, tampoco pocos, de ahí que este verano me propusiera a mis 67 años (hoy 8 de marzo, ya en Shanghái he cumplido 68) que no iba a viajar más fuera de la península.
A todo el mundo, y de forma jocosa le decía que ya no iba a viajar más allá de Albacete.

La vida es caprichosa y hace unos meses un amigo me comentó que iba a realizar un viaje a China con su cuadrilla de la Rioja y me propuso la posibilidad de ir con ellos.
Recibí la oferta del viaje con un interés casi vano, viajar ya no era mi rollo. Pero, porque siempre hay un pero, coincidió que Pedro Barragán acudía a Rivas a presentar su libro «Por qué China está ganando» y quise darme una vuelta.
Cuando salí de la charla, ya sabía que China iba a ser mi próximo destino en ese viaje «cuadrillil».

Un grupo de ocho personas posa al aire libre; algunas llevan trajes tradicionales chinos y otras ropa moderna de invierno. Están de pie en un camino de piedra junto a una alfombra roja, captando Memorias por China junto a un edificio histórico y árboles al fondo.
Una persona hace una foto a través de una ventana decorada con caracteres y adornos chinos rojos, que evocan recuerdos de China. Una gran figura de Maneki-neko se sitúa en primer plano, con reflejos y diversos objetos dentro y fuera.
Una persona con chaqueta oscura se encuentra frente a una estatua dorada de Buda en un altar ornamentado con ofrendas y coloridos adornos, captando recuerdos de China entre intrincadas tallas en el interior del templo.
Un hombre de pie frente a un gran incensario con humo ascendente, sosteniendo varitas de incienso, mientras varias personas se arrodillan y rezan en un concurrido templo al aire libre en China.

Lógicamente, mi vida a partir de ese momento comenzó a girar y a prepararme alrededor de ese destino y con un grupo de personas que en principio no conocía.

Leí con fruición las más de 500 páginas del libro, comprobé que estaba escrito con verdadero respeto y cariño hacia ese país y contaba por qué un país como China, que hace unas pocas docenas de años se posicionaba entre uno de los países más pobres del planeta, hoy se había convertido en el país que estaba a punto de darle el sorpasso a EEUU. Razón seguramente, por la que Trump ha enloquecido y dispara a dar y al aire desde que llegó a la Casa Blanca. Ya que todas las bravuconadas con las que desayunamos diariamente… Venezuela, Irán…o sea, petróleo, van destinadas a estrangular la boyante economía china que sigue creciendo alrededor del 5%.

Una tienda china decorada con colores vivos está repleta de estatuas doradas, farolillos rojos y adornos festivos. Varias personas hojean estanterías repletas de diversos artículos, mientras que grandes estatuillas y adornos colgantes ocupan un lugar destacado.
Un expositor mural en China muestra fotos y nombres de personal médico en uniforme, dispuestos en filas bajo un encabezamiento verde. Delante, tres tableros sobre atriles presentan hojas informativas más grandes con fotos y textos que recuerdan su servicio.
Mercado cubierto en China con decoraciones rojas y farolillos colgantes, gente comprando en puestos llenos de mercancías y comestibles, mientras un bajista toca cerca, creando nuevos recuerdos bajo el techo de claraboya.
Pasajeros con chaquetas de invierno, algunos sumidos en sus memorias, se sientan y permanecen de pie en el interior de un tren de metro en China. La mayoría mira sus teléfonos. El tren tiene el suelo azul, las paredes plateadas y asideros rojos colgando del techo.
Una señal de calle indica un callejón sin salida encima de una señal de stop octogonal roja con caracteres chinos, montada en un poste junto a una pared de ladrillo gris en un callejón al aire libre en China, con varios objetos apilados cerca.
Una persona sonríe delante de la Sala de Oración por las Buenas Cosechas del Templo del Cielo de Pekín, China, en un día nublado. La nieve espolvorea el techo y el suelo mientras crean recuerdos, mientras otros visitantes exploran el fondo.

Otras actuaciones van encaminadas a continuar la exterminación del pueblo Palestino, en este caso para contentar a su socio Israel en su carrera expansionista por la zona.
Aunque siempre la eterna pregunta. ¿Quién es el señor y quién el vasallo, Israel o EE UU?

No obstante, copio una descripción del libro, en una reseña de Garaje Ediciones.
En esta obra, Pedro Barragán ofrece una visión clara y accesible sobre cómo China ha pasado, en muy pocos años, de ser una economía pobre a convertirse en la segunda economía más grande del mundo. Muestra cómo ha desarrollado un socialismo de mercado moderno y centrado en las personas, acabando con la pobreza y doblando la renta per cápita de todos los ciudadanos cada muy pocos años; cómo ha creado la más numerosa clase media mundial, las ciudades más avanzadas y convertido el país en un centro internacional de manufactura e innovación tecnológica.

Un hombre con gafas y sudadera oscura se sienta en una colorida mesa de mosaico al aire libre durante la Semana 1, rodeado de decoraciones festivas, un gran personaje hinchable, un osito de peluche, plantas y farolillos rojos-memorias por China como bajista afortunado.
Un grupo de personas hace cola en un puesto de control de inmigración de China, quizás creando nuevos recuerdos mientras esperan bajo el cartel azul. La zona, bien iluminada, tiene barreras de cristal y mostradores a la vista, lo que contribuye al ambiente ordenado.
Un mapa de vuelo que muestra un avión que viaja de Madrid, España (MAD), en Europa, a Pekín, China (PEK), en Asia, con la ruta resaltada en rojo: perfecto para capturar Memorias por China durante la Semana 1 de su viaje.
Un ajetreado mercado cubierto en China, con mucha gente curioseando y vendiendo diversos artículos expuestos en el suelo y en mesas. El mercado está bien iluminado, con techo metálico, banderolas rojas colgadas por todas partes, y alberga innumerables recuerdos para los visitantes.

Dicho todo esto, nuestra primera parada será Pekín o dicho de otra manera, como cambiar tu chip interno Occidental y abrirlo a una sociedad que no te va a dejar indiferente. (Continuará).

(*) Lo de autoproclamarme bajista es una procacidad por mi parte ya que mi chiste favorito es el de: Van cuatro músicos y un bajista en una furgoneta…

Una calle peatonal de China repleta de tiendas exhibe pancartas rojas y amarillas. Varias personas caminan por la acera, recogiendo recuerdos bajo telas estampadas en azul y blanco, mientras la luz del sol proyecta sombras sobre la escena.
Una persona con chaqueta azul y mochila se encuentra en el interior de un templo, contemplando un altar ornamentado con adornos dorados, estatuas, flores, velas rojas y caligrafía china: recuerdos por China durante la Semana 1.
Un hombre se encuentra en medio de una calle tradicional china con tejados ornamentados, rodeado de tiendas y farolillos rojos. La brillante luz del día resalta la detallada arquitectura: comienza su viaje: Memorias por China, Semana 1.
