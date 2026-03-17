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OPINIÓN

Javier Tabarés, activista por la sanidad y la educación públicas.

Memorias por China de un bajista afortunado (II). De la «seguridad» occidental al asombro en Pekín: ¿Quién controla a quién?

Crónica de viaje de Javier Tabarés.

Es la primera vez que viajo con una sensación paradójica: la de salir de una Europa que percibo en riesgo, lastrada por las políticas de seguridad de los «Trumps», Von Der Leyens y «Aznares» de turno, para aterrizar en un país, China, que arroja parámetros de seguridad mucho más sólidos, tanto para sus ciudadanos como para quienes lo visitamos.

Esta segunda entrega de las memorias debería titularse, simplemente, Pekín. Sin embargo, no esperéis aquí la típica guía turística sobre la Gran Muralla, la Ciudad Prohibida o los templos budistas o confucionistas… que cualquier IA os podría resumir en segundos. Prefiero desgranar sensaciones, percepciones e intuiciones; hechos observables filtrados por mi inevitable mentalidad occidental.

Un tren de levitación magnética SMT blanco con franjas verde azulado y naranja se detiene en un andén dentro de una moderna estación de techo curvo con paneles verdes en Pekín. Los faros del tren están encendidos y las barreras de cristal garantizan la seguridad occidental a lo largo del borde del andén.
Tren bala, levitando magnéticamente a 450 km/h.
Entrada de una calle residencial en Pekín (China), con una barrera, máquinas de pago por aparcamiento y una señal de semáforo en rojo. Varios coches aparcan cerca mientras la gente entra en la zona residencial, lo que refleja la influencia de la seguridad occidental en la planificación urbana.
Un edificio cualquiera en China.
Paisaje urbano en Pekín con modernos rascacielos al fondo y un gran parterre en suave pendiente en primer plano, con coloridas manchas de flores moradas, amarillas, rojas y rosas. La gente pasea por el camino de la derecha.
Amor por la belleza y la armonía.
Una estatua blanca de Buda reclinado se exhibe en un ornamentado santuario rojo y dorado, que recuerda la grandiosidad de Pekín (China). Ofrendas de fruta y velas descansan sobre una mesa ante intrincadas tallas y decoraciones que rodean la escena.
Buda de Jade, templo budista.

El orden bajo la lupa: ¿Control o cuidado?

Durante nuestra estancia, la emblemática Plaza de Tiananmen permaneció cerrada al paseo debido a las sesiones del Parlamento y sus excepcionales medidas de seguridad. Este hecho me llevó a reflexionar sobre una palabra que en Occidente usamos a la ligera: Seguridad. Y quiero hacerlo a través de las preguntas que me asaltan mientras recorro sus calles.

Vayamos por partes:

  • La arquitectura del control: Presencia policial notable, cámaras en cada esquina y portal, escáneres en cada acceso al metro… ¿Percibe la ciudadanía china este despliegue como una falta de libertad o como una garantía de paz y seguridad?
  • La felicidad vigilada: ¿Son los chinos un pueblo triste por sentirse controlados? ¿O es nuestra mirada la que proyecta esa melancolía?
  • La soberanía del voto: El hecho de depositar una papeleta cada cuatro años en una urna, ¿nos otorga automáticamente la superioridad moral para criticar a quien gestiona su país de otra manera?
  • Calidad democrática vs Participación: ¿Tiene España mayor calidad democrática que China por el simple rito del voto? ¿Sabemos, por ejemplo, que para confeccionar el actual Plan Quinquenal chino el gobierno recibió más de 3.000 millones de propuestas de sus ciudadanos?

La seguridad de quien camina como visitante, la sensación es inevitable. ¿Podrías dejar olvidada una mochila con tu pasaporte y dinero en una calle de Madrid y tener la certeza de que dos horas después seguirá allí? O si te pierdes en un barrio desconocido de una gran capital española a las doce de la noche y se te acercan cinco desconocidos, ¿qué es lo primero que pensarías?

Sobre una superficie blanca y gris se extienden billetes chinos de diversas denominaciones, como 100, 20, 10 y 5 yuanes. En la mayoría de los billetes aparece un retrato de Mao Zedong, símbolo frecuente en toda China y en su capital, Pekín.
Moneda, aunque la mayoría de las transacciones se realizan con el móvil (WeChat o Alipay).

El peso de la propaganda

¿Es posible que décadas de propaganda occidental nos hayan convencido de que en China habitan «demonios con cuernos y rabo»? ¿Cuánto de lo que creemos saber es realidad y cuánto es un guión escrito desde despachos interesados en mantener la hegemonía del relato?

Las respuestas a estas preguntas y mi encuentro con la modernidad más absoluta las encontraréis en el próximo capítulo.

Próxima parada: Shanghái.

La gente camina por un paseo marítimo de noche en China, con el horizonte de Shanghái -incluida la Torre de la Perla Oriental iluminada- brillando a sus espaldas. Las farolas y las luces de la ciudad resaltan el vibrante paisaje urbano, reflejando una China moderna más allá de Pekín.
Vistas desde The Bund.
Pasajeros sentados y de pie en el interior de un tren subterráneo en Pekín. La mayoría mira el móvil o descansa, con chaquetas y bolsos cerca. Encima hay anuncios y pasamanos. El ambiente tranquilo y silencioso refleja la vida cotidiana en China.
Metro de Shanghái, el poder del movil.
Una persona sonríe delante de la Torre de la Perla Oriental en Shanghai (China), con un cielo azul despejado, edificios urbanos y una calle muy transitada con vehículos, que retrata la China moderna más allá de Pekín o los temas de seguridad occidental.
Foto junto a «The Tower Pearl».
Un hombre con barba está sentado en un banco naranja en el interior de Pekín, mirando a su derecha. Detrás de él hay un mural que representa a personas realizando actividades cotidianas, con dos plantas en macetas delante del mural.
M50, uno de los barrios del arte en Shanghái.

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