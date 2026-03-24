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OPINIÓN

Javier Tabarés, activista por la sanidad y la educación públicas.

Memorias de un bajista afortunado en China (III): De Shanghái a Chongqing, navegando por el Río Azul

Crónica de viaje de Javier Tabarés.

Salimos del Pekín más tradicional para aterrizar en la Shanghái hipermoderna, y desde allí iniciamos un viaje fascinante por el caudaloso Río Azul (Yangtsé) hasta Chongqing. Ese “pueblito” tiene 29 millones de habitantes en su área metropolitana.

Pero vayamos al turrón: llega el momento de mojarse y responder a las preguntas que hice en la última entrega.
Las comparto aquí, para que cada lector saque sus propias conclusiones.

La entrada de un edificio de varios pisos en Chongqing con grandes letras rojas que dicen Childrens Medical Center sobre las puertas; la gente está de pie fuera bajo paraguas en un día lluvioso.
Cuatro hombres están sentados alrededor de una mesa de mahjong, jugando una partida. La mesa está cubierta de fichas de mahjong. La habitación, que evoca el ambiente de Chongqing, tiene las paredes blancas, un cuadro enmarcado y un cartel de prohibido fumar.
Una persona frente a una barandilla metálica con vistas a una gran presa en el Río Azul, con estructuras rojas y aguas tranquilas; montañas y nubes se alzan al fondo, cerca de Chongqing.
Cinco adultos en una barca por el Río Azul, cerca de Chongqing, con banderitas chinas en la mano y sonriendo, con el agua verde y las montañas rocosas y boscosas de fondo. Una persona sostiene un cartel de colores con texto en chino.

Seguridad: ¿cesión de libertades o garantía de paz?

La presencia notable de policía, cámaras en las vías públicas y escáneres en los metros llama la atención. ¿Lo percibe la ciudadanía china como una pérdida de libertades o como la base de su tranquilidad y convivencia?

Mi percepción, la única de la que puedo echar mano, es que hay una comunión total. Los ciudadanos, que algunos en Occidente llamarían “alienados”, viven sin las preocupaciones que aquí nos agobian: sanidad y educación pública, vivienda, empleo… El Estado les garantiza lo esencial. Y esa población es consciente de que vive en un país seguro; sabe que para tener un día a día sin delitos ni sobresaltos, es necesario ceder parte de la libertad personal. Entonces me pregunto: ¿Quisiéramos nosotros, los españoles, esa misma percepción de nuestro país o preferimos menos control asumiendo las imperfecciones de nuestro sistema? Yo lo tengo claro. Me sedujo desde el primer momento el modelo que garantizaba el bien común y no el que impone el mercado.

Sigamos respondiendo.

Un hombre con sombrero, gafas y chaqueta junto a un gran objeto en forma de cápsula de color blanco y rojo expuesto en el interior tras cuerdas rojas, en una sala con tuberías a la vista y paredes desgastadas, como una escena de Shanghái a Chongqing.
Un gran edificio ornamentado con elementos arquitectónicos tradicionales chinos, como columnas rojas, tejados de tejas verdes y una cúpula dorada, se alza tras unos anchos escalones de piedra en Chongqing. Varias personas pasean o permanecen de pie cerca de la entrada.
Un pequeño quiosco rojo con un mural de la cara de una persona con atuendo militar y caracteres chinos amarillos, situado en una acera pavimentada de Chongqing, rodeado de árboles y plantas.
Un tren azul con la etiqueta "Río Azul" atraviesa un edificio a nivel del suelo en una zona urbana mientras una multitud se reúne debajo, algunos haciendo fotos. Al fondo se ven altos edificios y coloridos murales inspirados en Memorias de un bajista.

¿Pueblo triste o es nuestra mirada?

¿Son los chinos un pueblo triste por sentirse controlados? ¿O es nuestra mirada, cargada de prejuicios, la que proyecta esa melancolía?

Después de décadas escuchando que “los chinos son un peligro”, no he vivido nada parecido. Me he encontrado con un pueblo alegre, con una juventud “disfrutona” que viaja, ríe, degustan la comida en miles de puestos callejeros, se divierten en familia y con los amigos, que atesoran sus tradiciones, como vestir con el estilo hanfu, con ropas y maquillaje tradicionales, y, por supuesto, como el cien por cien de los jóvenes occidentales, pegados al móvil, viendo y creando contenidos en las diferentes plataformas.

Cuatro personas se sientan juntas en una mesa redonda con varios platos, entre ellos fideos Chongqing y verduras, en un luminoso restaurante. Al fondo se ven estanterías con botellas. El grupo sonríe o mira a la cámara.
Un grupo de personas, entre ellas turistas y mujeres vestidas con atuendos tradicionales de la etnia china y elaborados tocados plateados, posan juntas al aire libre en Chongqing, sonriendo y haciendo gestos con el pulgar hacia arriba. Al fondo aparecen árboles y un edificio.
Un hombre con gafas y barba se encuentra en medio de una plantación de té, rodeado de hileras de arbustos de té verde, que recuerdan los paisajes entre Shanghái y Chongqing. El cielo nublado proyecta una suave luz sobre el suelo marrón y terroso.
Una mujer se agacha junto a un niño pequeño con gorro blanco y chaqueta estampada en una zona exterior pavimentada de Chongqing. El niño está cerca de un caballito de madera, y al fondo se ve a otros niños y adultos.
Una mujer detrás de un puesto de un mercado de Shanghái en el que se exponen diversos aperitivos fritos y productos envasados. Sirve comida a los clientes mientras otra vendedora con delantal amarillo observa. Un cartel escrito a mano indica los precios en chino.

Democracia: más preguntas que certezas

¿El hecho de depositar una papeleta cada cuatro años en una urna nos otorga automáticamente la superioridad moral para criticar a quien gestiona su país de otra manera?

Nos han contado que China es una dictadura y que no se vota. Error. La población china vota. Vota cada cinco años para elegir a sus representantes a nivel municipal y distrital, y luego esos representantes continúan el proceso escalonadamente hasta la Asamblea Popular Nacional. En España elegimos partidos (actualmente trece con representación en el Congreso, con 350 diputados). En China hay nueve partidos representados por 3.000 diputados, siendo mayoritario el Partido Comunista Chino. Los diputados provienen de sectores de trabajadores, campesinos, personal técnico, funcionarios y minorías étnicas.

Mientras tanto, en nuestro país por ejemplo, ¿Cuál es la realidad? Un bipartidismo perpetuado en el poder y sustentado por medios de comunicación al servicio de los intereses económicos y financieros.

Por resumir: en Occidente nos regimos por democracias liberales al servicio de la oligarquía. En China, tal como dice su artículo 1 de su Constitución, es “un Estado socialista bajo la dictadura democrática del pueblo”. Ojo, un matiz importante: China logró esa construcción después de una revolución que desmontó todas las estructuras preexistentes.

Una curiosidad final: ¿tiene España mayor calidad democrática que China? ¿Qué papel jugamos los ciudadanos más allá del voto? Como ya apunté en el capítulo anterior, para elaborar su Plan Quinquenal, el gobierno chino recibió más de 3.000 millones de propuestas ciudadanas. No conozco ninguna democracia europea que posea esa implicación popular.

Un hombre vestido con una sudadera azul se encuentra en un estrecho sendero entre altas paredes rocosas cubiertas de musgo en un cañón que recuerda al Río Azul. En el fondo se ve a otras personas a lo largo del sendero, y el cielo es parcialmente visible desde arriba.
Dos mujeres en un puesto de comida callejera de Chongqing, iluminado por la noche, seleccionan con palillos varias carnes y despojos de bandejas metálicas. El bullicioso puesto exhibe una variedad de platos preparados típicos de la vibrante escena gastronómica de la ciudad.
Primer plano de un plano de metro con varias líneas de colores, nombres de estaciones en caracteres chinos y marcadores circulares de intercambiadores y paradas. Las líneas se cruzan y corren paralelas en varios lugares, incluidas las rutas a Chongqing.
Un hombre calvo, con gafas y barba, quizá un bajista afortunado, se sienta en un banco de pared contra muros de azulejos. Grandes caracteres chinos rojos se elevan sobre él, evocando viajes desde Shanghái a Chongqing. El suelo es de baldosas claras.

Y la seguridad cotidiana: la mochila y los desconocidos

Termino con dos preguntas que hablan por sí solas. ¿Podrías dejar olvidada una mochila con tu pasaporte y dinero en una calle de Madrid y tener la certeza de que dos horas después seguirá allí? Nosotros lo hemos comprobado varias veces aquí: todo permanecía donde se había quedado. He viajado en metros abarrotados con la mochila abierta y solo han reparado en ello para decirme que la cierre, no vaya a perder mis cosas.

¿Y si te perdieras en un barrio desconocido de una gran ciudad española a las doce de la noche y se te acercaran cinco desconocidos? ¿Qué pensarías? Nos ha pasado, y en el barrio más recóndito y oscuro de Shanghái hemos comprobado cómo se han acercado a nosotros ciudadanos chinos para ofrecernos su ayuda. Por cierto, qué bien funcionan los nuevos traductores chino-español de los móviles para comunicarte con la población.

Paisaje urbano nocturno con edificios iluminados que se reflejan en el Río Azul. Un gran barco iluminado está atracado cerca de la orilla del río en Chongqing, con rascacielos y un puente visibles al fondo.
Horizonte nocturno de una ciudad con edificios iluminados. Arriba, drones sincronizados crean un espectáculo de luces de un panda con tallos de bambú. El Río Azul fluye en primer plano, salpicado de barcos y un pequeño parque iluminado.

Próxima y última parada: Shenzhen y Hong Kong

Con esto termino la tercera parte de estas memorias. La cuarta y última será en Shenzhen y Hong Kong. Allá nos arriesgaremos con temas más sensibles: la pena de muerte, la represión a movimientos separatistas… y montones de curiosidades que hemos experimentado. Pero eso será en la siguiente entrega. Mientras tanto, solo he querido compartir unas vivencias en un país completamente distinto al nuestro, con la mirada de un bajista afortunado que sigue haciendo preguntas.

Un collage muestra el exterior y varias escenas del interior de un centro médico de Shanghái, con personas utilizando quioscos de autoservicio, esperando en zonas de asientos, haciendo cola e interactuando en mostradores de servicio. Se ven carteles y pantallas digitales.

Gracias a Pedro Barragán por los diversos datos del país que me ha aportado. Pedro Barragán es compañero de viaje, economista y autor del libro, Por qué China está ganando de la editorial El Garaje Ediciones SL.

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