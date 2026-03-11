OPINIÓN

Medio Siglo de resistencia saharaui y de compromiso desde Rivas

Artículo de opinión de José Luis Alfaro, portavoz del Grupo Municipal IU-MM-VQ.

En 2026, la República Árabe Saharaui Democrática cumple 50 años desde su proclamación. Medio siglo de dignidad frente al olvido, y una deuda histórica que no prescribe.

Cincuenta años es el tiempo que el pueblo saharaui lleva reclamando su derecho a existir, a decidir y a regresar a su tierra. Es el último territorio pendiente de descolonización en África, como reconoce la Organización de las Naciones Unidas.

La historia del pueblo saharaui es la historia de una resistencia perseverante y serena. Hasta 1975 fue la provincia 53 de España, y sus habitantes ciudadanos españoles. En plena agonía del franquismo, el Estado abandonó este territorio y sus responsabilidades como potencia administradora, dejando a miles de saharauis a merced de una ocupación militar ilegítima.

Nuestro pueblo hermano lleva años sufriendo el exilio, represión, ocupación y saqueo de recursos. Sobreviven en condiciones precarias en campos de refugiados, y su resistencia en los campamentos levantados en el desierto argelino es una lección de lucha por la independencia, la defensa de los derechos humanos y la igualdad.

En Rivas, el pleno municipal ha reconocido el derecho de autodeterminación que asiste al pueblo saharaui, siendo uno de los primeros municipios en reconocer la República Árabe Saharaui Democrática, RASD. Además, si cariñosamente nos conocen en el Sáhara como la “sexta wilaya” es por ser refugio, no olvidar su lucha y acoger diferentes actos organizados por el Frente Polisario.

Gracias al empuje de la sociedad civil comprometida no ha sido desestimada esa deuda moral, política y legal que tenemos con el Sáhara Occidental. Con proyectos como ‘Vacaciones en Paz’ miles de familias sostienen esos lazos históricos con nuestro pueblo hermano. En nuestra ciudad, Rivas Sahel ha sido la entidad que ha mantenido viva una red de solidaridad ejemplar, promoviendo la cooperación con programas como el ‘4×4 solidario’, o trabajando en el convenio de colaboración para visibilizar la situación y seguir sumando apoyos a la causa saharaui.

Sumarse al 50º aniversario de la RASD desde el pleno, para promover el cumplimiento efectivo de las resoluciones de la ONU relativas al Sáhara Occidental no es sólo un gesto simbólico. Es reafirmar el compromiso de esta ciudad con la justicia, el derecho internacional y la dignidad de un pueblo que sigue esperando una solución justa, pacífica y duradera.