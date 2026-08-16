Cinco alcaldes socialistas piden la dimisión de Judith Piquet en la FMM

Los regidores reclaman su salida tras el procesamiento de la alcaldesa de Alcalá por presunta filtración de documentos.

Los alcaldes y alcaldesas de Parla, Alcorcón, San Fernando de Henares, Ciempozuelos y Fuentidueña del Tajo han firmado una carta dirigida a la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) para reclamar la dimisión de su presidenta, Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares. La petición llega después de que la investigación judicial sobre la presunta filtración de un atestado policial haya concluido con la apertura de un procedimiento abreviado.

La causa investiga la presunta filtración de un documento policial relacionado con el arresto de una persona migrante por unas supuestas lesiones a una mujer. Según la resolución judicial citada en la carta, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de infidelidad en la custodia de documentos. La información publicada sobre el caso señala que Piquet ha quedado a las puertas de juicio.

Reclaman que deje la presidencia de la FMM

Los cinco regidores sostienen que la presidenta de la FMM debe representar a los 179 municipios madrileños y defender los intereses de las entidades locales, una función que, a su juicio, resulta incompatible con su actual situación judicial.

La carta critica además lo que sus firmantes consideran una deriva partidista de la Federación y cuestiona determinadas contrataciones, convenios y el uso de sus redes sociales. También reprochan a Piquet su posición en materia de igualdad y violencia de género, vinculándola con decisiones adoptadas en su Ayuntamiento.

Los alcaldes socialistas consideran especialmente grave que la presunta filtración de documentos oficiales se hubiera producido en un contexto político relacionado con el debate sobre inmigración y delincuencia. La resolución judicial recoge, según la carta, la frase atribuida a Piquet: «Hay que salvar a la presidenta, hay que salvar a la jefa y hay que trasladar esto a Madrid», en referencia a Isabel Díaz Ayuso.

Piden recuperar el carácter municipalista

Los firmantes reclaman que la persona que ocupe la Presidencia de la FMM trabaje «por y para el municipalismo», con transparencia, lealtad y rigor, y que la institución recupere el papel de espacio de encuentro entre los ayuntamientos madrileños.

La carta está firmada por Ramón Jurado Rodríguez, alcalde de Parla; Candelaria Testa Romero, alcaldesa de Alcorcón; José Antonio Domínguez Chacón, alcalde de San Fernando de Henares; Raquel Jimeno San Juan, alcaldesa de Ciempozuelos; y Francisco Javier Corpa Rubio, alcalde de Fuentidueña del Tajo.

La petición se suma a las críticas de los representantes socialistas de la FMM tras el avance de la causa judicial contra Piquet.