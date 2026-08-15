Redpiso deberá responder por nueve estafas en Rivas

El TSJM ratifica que la inmobiliaria y una franquiciada deben asumir casi 100.000 euros en indemnizaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado que Redpiso y una de sus franquiciadas en Rivas-Vaciamadrid deberán responder civilmente de forma subsidiaria por nueve estafas cometidas por uno de sus comerciales. Las indemnizaciones reconocidas a los afectados ascienden a 94.074 euros, después de que el tribunal haya rechazado los recursos presentados por ambas empresas.

La sentencia ratifica así el fallo dictado previamente por la Audiencia Provincial de Madrid. El comercial, que trabajaba en una oficina de Redpiso de Rivas, fue condenado a un año y seis meses de prisión por un delito continuado de estafa y otro de falsificación de documento privado.

La estafa ofrecía pisos con grandes descuentos para conseguir las reservas

Según los hechos considerados probados por los tribunales, el agente utilizaba anuncios de viviendas y locales gestionados desde la inmobiliaria para atraer a posibles compradores con precios muy inferiores a los del mercado.

El objetivo era conseguir que los interesados entregasen cantidades en concepto de reserva o señal. En algunos casos, además, se habrían utilizado contratos falsificados para dar apariencia de normalidad a las operaciones.

Uno de los casos se produjo en 2015, cuando el comercial ofreció un chalet valorado en 450.000 euros por 270.000. Los compradores llegaron a entregar 37.000 euros y firmaron posteriormente un contrato cuya firma del propietario había sido falsificada, según recoge la sentencia.

En otra operación, una vivienda anunciada por 600.000 euros fue ofrecida por 230.000. La rebaja facilitó el cierre rápido de la operación y los compradores entregaron una señal de 3.000 euros que el condenado hizo suya.

El tribunal vincula las operaciones con la marca Redpiso

La responsabilidad de Redpiso y de Estudio Rivas Vaciamadrid SL, la franquiciada situada en la avenida Aurelio Álvarez, se debe a su consideración como responsables civiles subsidiarias. El TSJM sostiene que la relación del comercial con la marca contribuyó a generar confianza entre los clientes.

El fallo señala que el agente utilizaba documentación con los membretes de Redpiso, vestía elementos identificativos de la empresa, utilizaba un vehículo rotulado y llevaba carpetas de la compañía.

Además, buena parte de los afectados habían llegado hasta él después de acudir o contactar con una oficina de Redpiso para buscar asesoramiento inmobiliario. El tribunal considera que esta vinculación con la marca tuvo relevancia en la confianza depositada por los compradores.

Redpiso y su franquiciada recurrieron la sentencia de la Audiencia Provincial, mientras que el comercial condenado no presentó recurso ante el TSJM. La resolución ahora conocida desestima íntegramente los recursos de las dos empresas y mantiene su obligación de responder subsidiariamente por las indemnizaciones y de asumir las costas del procedimiento.