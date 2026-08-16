Más Madrid propone duplicar las piscinas públicas

Más Madrid pide priorizar barrios vulnerables y crear juegos de agua donde falte suelo.

Más Madrid ha registrado en la Asamblea regional una iniciativa para duplicar las piscinas públicas de la ciudad de Madrid mediante un plan conjunto de la Comunidad y el Ayuntamiento. La propuesta, presentada ante el aumento de los episodios de calor extremo, plantea construir instalaciones en los barrios más vulnerables y habilitar parques y juegos de agua donde no sea viable abrir nuevos recintos.

La proposición no de ley reclama la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Infraestructuras Acuáticas Públicas que amplíe tanto las piscinas municipales como las gestionadas directamente por la Comunidad de Madrid. El texto fue registrado por la portavoz parlamentaria de Más Madrid, Manuela Bergerot, y el diputado Pablo Padilla.

La formación defiende que estos equipamientos ya no deben considerarse únicamente espacios de ocio durante el verano, sino también recursos de salud pública para afrontar olas de calor más intensas, tempranas y prolongadas.

Prioridad para los barrios más vulnerables

La iniciativa propone que las futuras piscinas se distribuyan siguiendo criterios de reequilibrio territorial. En concreto, pide priorizar las zonas con mayor efecto de isla de calor, menor renta familiar y edificios antiguos o peor aislados frente a las altas temperaturas.

Cuando la falta de suelo u otros obstáculos impidan construir una instalación completa, Más Madrid plantea desarrollar parques y juegos de agua que funcionen como espacios de refrigeración, descanso y ocio acuático para los vecinos.

La propuesta también incluye reforzar las zonas de sombra en las piscinas existentes. La prioridad serían los árboles de hoja caduca, las cubiertas verdes y otras soluciones vegetales, aunque también podrían instalarse toldos, velas o pérgolas. Las nuevas instalaciones deberían incorporar áreas amplias de sombra desde su diseño.

«Todo el mundo debería poder darse un chapuzón cuando llega el calor y no solo quienes se pueden permitir una urbanización con piscina», sostiene Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea. La dirigente considera que el baño público no debe ser «un lujo», sino una alternativa de ocio accesible para toda la población.

Una capacidad limitada para la población madrileña

Según los datos recogidos por la iniciativa, Madrid cuenta actualmente con 25 piscinas municipales de verano. Distritos como Chamberí, Salamanca, Retiro y Chamartín no disponen de ninguna instalación pública al aire libre.

Más Madrid cita el informe Madrid no es ciudad para chapuzones, elaborado por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. El estudio calcula que la red ofrece entre 35.000 y 52.000 entradas diarias, suficientes para atender únicamente a entre el 1% y el 1,5% de la población de la capital en una misma jornada.

La proposición añade que la Comunidad de Madrid solo gestiona tres piscinas de verano y que todas fueron construidas durante el siglo pasado. Además, sostiene que la existencia de 14.757 piscinas privadas en la capital no garantiza que el conjunto de la ciudadanía tenga acceso a espacios donde aliviar las altas temperaturas.