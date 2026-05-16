Max y Jovi: Cuentos infantiles para viajar y aprender sobre el mundo

Por qué la diversidad cultural y los valores universales son el mejor regalo para los más pequeños.

¿Te has preguntado cómo despertar la curiosidad de los más pequeños por otras culturas? En un mundo cada vez más globalizado y conectado, educar en la diversidad y en el respeto es más importante que nunca. La literatura infantil se convierte así en la herramienta perfecta para abrir las puertas del mundo a nuestros hijos desde sus primeros años de vida. Un claro ejemplo de esta hermosa filosofía es la nueva colección Max y Jovi, una serie de cuentos infantiles que promete revolucionar la forma en que los niños y niñas descubren el planeta. El próximo lunes 25 de mayo a las 18:00 horas en el Centro Social de Covibar tienes la oportunidad de asistir a su presentación.

Raquel Vela Pato: Una vida de viajes e inspiración

Detrás de esta maravillosa iniciativa se encuentra la autora leonesa Raquel Vela Pato, cuya trayectoria vital ha estado profundamente marcada por la experiencia internacional. Antes de embarcarse en la creación de Max y Jovi, vivió en países tan diversos y fascinantes como China, India o Alemania, además de realizar estancias prolongadas en ciudades de gran riqueza histórica y cultural como Oxford y York. De cada uno de estos destinos, la autora no solo guardó recuerdos en su memoria, sino también sabores, sonidos, idiomas y estilos de vida que despertaron en ella una insaciable curiosidad por el mundo y la inmensa riqueza de sus culturas.

Con la llegada de sus hijos, esta curiosidad internacional se transformó en un deseo profundo: compartir con ellos esa mirada abierta y enseñarles desde la cuna que el mundo está lleno de maravillas por explorar y que las diferencias no son en ningún caso un obstáculo, sino una poderosa fuente de enriquecimiento constante y empatía.

Max y Jovi: Un viaje multicultural para los más pequeños

La colección Max y Jovi está diseñada específicamente para niños y niñas en edades tempranas, abarcando de 3 a 6 años. A través de sus páginas, cada nueva aventura se convierte en un auténtico viaje multicultural a una ciudad del mundo. Los pequeños lectores pueden explorar monumentos emblemáticos, descubrir nuevos sabores, aprender palabras en otros idiomas y conocer costumbres fascinantes sin salir de casa.

Asimismo, los relatos fomentan la tolerancia, el respeto por la diversidad, los valores universales y, sobre todo, el amor por la lectura desde una edad muy temprana. Gracias a las vibrantes y entrañables ilustraciones de Gaël Antonelli, cada página se llena de color, creando una atmósfera mágica y cercana que cautiva la atención de los más pequeños y hace de cada título una experiencia inolvidable.