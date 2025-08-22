Más Madrid presenta un Plan Regional Verde ante la Emergencia Climática y la Lucha contra los Incendios

La propuesta apuesta por reforzar la prevención, mejorar la extinción y regenerar los bosques de la Comunidad de Madrid.

Más Madrid ha presentado este lunes un Plan Regional Verde ante la Emergencia Climática y la Lucha contra los Incendios. Esta iniciativa busca transformar la política forestal de la región. El proyecto se centra en tres ejes principales prevención, extinción y regeneración. Además, pretende garantizar un futuro más seguro y sostenible frente al aumento de los incendios forestales.

Un plan con medidas urgentes para proteger la región

La formación política propone reforzar los servicios públicos con un cuerpo de bomberos 100% público, contratos estables y mejores condiciones laborales. También plantea renovar de inmediato los contratos del Cuerpo de Bomberos Forestales y poner en marcha un plan de empleo rural para trabajos de limpieza, mantenimiento y reforestación. Asimismo, el plan contempla subvenciones al pastoreo y a la agricultura regenerativa en zonas de alto riesgo como estrategia natural contra los incendios.

Entre las medidas de prevención destacan:

Incrementar del 1,1% actual al 10% la superficie trabajada en prevención para 2026.

Aumentar en cinco millones de euros el presupuesto autonómico destinado a gestión forestal.

Creación de centros de Formación Profesional especializados en gestión ambiental, así como programas de prácticas en parques de bomberos.

Por otra parte, se impulsarán convenios con cooperativas para mantener cortafuegos productivos y generar paisajes en mosaico que dificulten la propagación del fuego.

En el ámbito de la extinción, se contempla la adquisición de equipos de protección y materiales ignífugos, junto con la firma de acuerdos con universidades para realizar modelos predictivos de incendios de sexta generación, que logren una respuesta más rápida y eficaz.

Regeneración y recuperación del entorno natural

Más Madrid propone un plan de reforestación masiva con especies autóctonas, además de la restauración de cauces como los del Lozoya, Jarama y Guadarrama. La estrategia se completa con la creación de corredores verdes que conecten los espacios naturales y favorezcan la biodiversidad.

Una llamada a la acción por la emergencia Climática y la Lucha contra los Incendios

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, recalcó la importancia del plan: “La emergencia climática está aquí y cada año va a ir a peor. Las escenas como las que vimos hace una semana en Tres Cantos van a ser la norma si no aportamos soluciones efectivas, rápidas y en las que rememos todos a favor. Ya no hay excusas: necesitamos acción inmediata, prevención real y un compromiso firme con nuestros bosques y montes”, explica.

Con este Plan Regional Verde, Mas Madrid insiste en que la Emergencia Climática y la Lucha contra los Incendios deben convertirse en una prioridad política y social para proteger tanto el medio ambiente como la seguridad de las comunidades locales.