Más de mil ripenses se unen a la carrera contra el cáncer: fotorreportaje

Un grupo de corredores con camisetas verdes a juego y dorsales numerados participan en una carrera al aire libre en un día soleado. Algunos corredores van a media zancada, uno habla por teléfono y al fondo se ve a los espectadores.

La IX edición del evento deportivo, organizado por la AECC, batió récord de asistencia el pasado domingo.

El pasado domingo, 5 de octubre, los vecinos de Rivas se volcaron «En marcha contra el cáncer», como rezó el lema de la IX Carrera contra el Cáncer de Rivas Vaciamadrid de este 2025. Este evento deportivo, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en colaboración con el Ayuntamiento y su concejalía de Deportes, batió récord de participantes un año más. En concreto, logró alcanzar los 1.200 corredores.

Un grupo de personas con camisetas verdes brillantes y dorsales numerados camina al aire libre durante un evento diurno. La mayoría de la gente sonríe, y el fondo muestra árboles y la luz del sol.
Un grupo de personas con camisetas verdes a juego y dorsales numerados participan en una marcha o carrera al aire libre; al fondo se ven árboles y un cartel en el que se lee
Un grupo de mujeres con camisetas verdes brillantes y dorsales participan en una marcha o carrera organizada al aire libre en un día soleado, con más gente y árboles al fondo.
Un grupo de personas con camisetas verdes brillantes a juego y dorsales numerados caminan juntas al aire libre durante un evento diurno. Algunos llevan gafas de sol y todos parecen estar participando en una carrera o marcha benéfica.
Un grupo de personas, muchas de ellas con camisetas verdes, participan en un acto al aire libre. Algunas caminan y una persona va en silla de ruedas. Al fondo se ven edificios y árboles.
Un grupo de personas con camisetas y dorsales de color verde brillante caminan al aire libre durante una carrera. Al fondo se ven árboles y un gran cartel en el que se lee AUDITORIO.
Un grupo de personas con camisetas verdes brillantes y dorsales numerados caminan juntas al aire libre en un día soleado, con árboles, una colina y un cartel rojo que dice AUDITORIO al fondo.
Un grupo de personas participa en un evento al aire libre; el hombre de delante lleva una camiseta verde neón, un dorsal de carrera con el número 0990, gafas y un cabestrillo en el brazo, y camina junto a otro hombre con una camiseta negra.
Un grupo de personas con camisetas verdes brillantes y dorsales numerados caminan al aire libre durante una carrera o marcha benéfica en un día soleado. Al fondo se ven árboles y otros participantes.
Un grupo de personas con camisetas verdes brillantes a juego camina al aire libre durante un evento diurno. Algunos participantes llevan gafas de sol y bolsas pequeñas. En el grupo hay niños y adultos.
Un grupo de personas, en su mayoría adultos que llevan camisetas verdes brillantes a juego, caminan al aire libre durante un acto comunitario. Una joven con una camiseta de tirantes rosa camina junto a ellos. Algunos participantes sonríen y el tiempo es soleado.
Dos mujeres con camisetas verdes brillantes y gafas de sol caminan al aire libre bajo la luz del sol. Otros participantes, también con camisetas verdes, son visibles en el fondo. Las mujeres hablan y una de ellas se lleva el teléfono a la oreja.
Un grupo de personas con camisetas verdes a juego participa en un acto al aire libre. Algunos empujan cochecitos con niños, y todos parecen caminar juntos en un día soleado. Al fondo se ven árboles y edificios.

Esta cita deportiva y solidaria dio comienzo a las 9:30 horas en el paseo de Alicia Alonso, en el recinto ferial. Tras una sesión guiada de calentamiento, las autoridades y organizadoras procedieron a inaugurar la carrera. Después, a las 10:00 horas, cortaron la cinta la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, la vicealcaldesa y concejala de Deportes, Mónica Carazo, la presidenta de AECC Rivas, Gema López y el representante del H2O.

Un corredor con un dorsal numerado 0491 corre por una calle iluminada por el sol mientras la gente en la acera observa y anima. Otros adultos y niños también son visibles en el fondo cerca de un edificio.
Un hombre con una camiseta verde corre en una carrera por carretera, seguido de otros corredores que llevan camisetas verdes. Lleva el pulgar derecho levantado y un dorsal con el número 0352. El fondo muestra más participantes y vegetación.
Un hombre con ropa deportiva y dorsal corre por una carretera asfaltada durante una carrera, con otros participantes y voluntarios visibles al fondo bajo un sol radiante.
Dos mujeres sostienen una cinta verde en la línea de meta de una carrera, mientras un corredor se acerca. Varias personas permanecen cerca, algunas aplaudiendo. En la pancarta se lee IX Carrera Rivas-Vaciamadrid En Marcha contra el Cáncer.
Una persona con traje de triatlón, gafas de sol y dorsal 0355 corre por una carretera iluminada por el sol. Al fondo se ve a otros corredores y al personal del evento cerca de edificios y barreras.
Un corredor cruza la línea de meta de una carrera, rompiendo una cinta verde sostenida por dos mujeres con camisetas verdes. Al fondo se ven otras personas cerca de un campo de deportes y algunos edificios.
Un corredor cruza la línea de meta de una carrera, rompiendo la cinta verde mientras dos voluntarios a cada lado le dan el pulgar hacia arriba. Al fondo se ve a otras personas y el equipamiento del evento.
Un hombre vestido con camiseta verde y pantalón corto negro corre cuesta arriba durante una carrera, con un dorsal prendido en la camiseta. Al fondo se ve a varios participantes y espectadores.
Un corredor vestido de azul cruza la línea de meta en un acto de la carrera, con personas con chalecos verdes que sostienen una pancarta en la que se lee
Un hombre vestido con una camiseta verde y pantalones cortos negros corre en una carrera numerada, con varios otros participantes con camisetas verdes visibles en el fondo en un día soleado.
Una persona mayor con el pelo corto y blanco, gafas y chaleco verde está de pie junto a un panel de control, dando palmas. El fondo incluye un muro verde y una valla amarilla.
Un hombre vestido con una camiseta verde brillante y pantalones cortos negros corre al aire libre en una carrera, con un dorsal numerado 0612. Detrás de él se ve a otros corredores, incluidos niños. Al fondo aparecen árboles y edificios.

A continuación, los participantes recorrieron un itinerario de 5 kilómetros, con un espíritu solidario y participativo más que competitivo. Esto llevó a muchos vecinos a participar a su ritmo, como forma de contribuir a la concienciación y a la recolección de recursos para la lucha contra el cáncer.

Un grupo de corredores, la mayoría con camisetas de color verde brillante, participa en una carrera en un día soleado. Un corredor va en cabeza, sonriente, mientras otros le siguen por detrás en una carretera asfaltada rodeada de vegetación.
Un grupo de corredores con camisetas de color verde brillante participan en una carrera por una carretera asfaltada. El centro de atención es un hombre que corre cuesta arriba, con varios otros corredores visibles en el fondo. Árboles y contenedores bordean el recorrido.
Un grupo de personas con camisetas de color verde brillante corren en una carrera al aire libre. Algunos corredores están concentrados, otros en segundo plano. La carretera es ancha y los árboles se alinean a los lados. El tiempo parece soleado y despejado.
Un grupo de corredores con camisetas verdes participa en una carrera en un día soleado. Una mujer con pantalones cortos negros va delante, mirando hacia abajo, mientras otros van detrás, corriendo por un camino asfaltado cerca de árboles y una valla gris.
Tres adultos con camiseta roja, pantalón corto negro y dorsal corren juntos al aire libre durante una carrera diurna. Hay otros participantes y vegetación al fondo.
Un hombre con una camiseta verde brillante y pantalones cortos azul marino hace footing en una acera, sosteniendo un smartphone en una mano. Lleva auriculares y zapatillas de correr, con una valla metálica negra y un muro de hormigón de fondo.
Un grupo de corredores con camisetas verdes a juego y pantalones cortos negros se cogen de la mano y celebran mientras cruzan una línea de meta al aire libre, con más participantes y edificios visibles al fondo.
Seis personas con camisetas verdes y dorsales corren al aire libre cogidas de la mano y levantando los brazos en señal de celebración, con otros participantes visibles al fondo en un día soleado.
Tres mujeres vestidas con ropa deportiva y dorsales corren con los brazos en alto y una sonrisa en la cara, como si estuvieran celebrando su llegada a la meta en un evento al aire libre en un día soleado.
Un grupo de corredores con camisetas verdes brillantes participan en una carrera al aire libre; dos adultos delante se cogen de la mano y sonríen, mientras otros les siguen por detrás en un día soleado.
Cuatro mujeres vestidas con camisetas verdes a juego y ropa deportiva hacen footing al aire libre durante una carrera o carrera popular, sonrientes y alegres. Al fondo se ve a otras participantes.
Dos corredores con camisetas verdes y dorsales a juego trotan por un camino asfaltado junto a una valla. Ambos parecen concentrados; el corredor de la derecha sonríe. Al fondo se ve a otros participantes.
Un grupo de personas corriendo por una carretera.
Un grupo de personas participa en una carrera al aire libre, con camisetas verdes brillantes a juego. Dos mujeres en primer plano hacen footing y sonríen, con botellas de agua en la mano, mientras otros corren o caminan en segundo plano.

Más tarde, al llegar a la meta, los corredores y caminantes encontraron un puesto de avituallamiento donde reponer fuerzas con agua y fruta. Finalmente, tras la carrera, se realizó una sesión de estiramientos. Lo hicieron con el objetivo de prevenir y evitar lesiones, como debe hacerse siempre que se hace ejercicio físico. Por último, la organización de la carrera les reservaba un último ejercicio aún más divertido: una clase de zumba.

Cuatro mujeres con camisetas verdes brillantes a juego hacen footing juntas al aire libre durante una carrera; sonríen y parecen disfrutar de la actividad, con otras participantes visibles al fondo.
Un grupo de personas con camisetas verdes y dorsales corren al aire libre en un día soleado. Un hombre con camiseta roja está entre ellos, y se ven más participantes al fondo. También se ven árboles y carpas del evento.
Una mujer con gafas de sol, camiseta verde y pantalón corto gris corre al aire libre. Lleva una botella de agua morada en la mano y un dorsal con el número 0878 prendido en la camiseta. Al fondo hay una valla y un edificio.
Un grupo de corredores, la mayoría con camisetas verdes y dorsales numerados, participa en una carrera por carretera. El hombre que va en cabeza, con camiseta roja y negra, está flanqueado por dos mujeres. Al fondo se ven otros corredores.
Un grupo de personas con dorsales numerados y camisetas verdes brillantes corren por una carretera asfaltada durante un evento al aire libre. Al fondo se ve a otros participantes y cerca hay grandes contenedores amarillos.
Tres mujeres con camisetas verdes de carrera y dorsales numerados se cogen de la mano y sonríen mientras cruzan una línea de meta al aire libre, con un edificio amarillo y una señal de Dec visibles al fondo.
Cuatro personas con camisetas verdes a juego se abrazan y celebran juntas al aire libre tras participar en una carrera, con otros participantes y las estructuras del evento visibles al fondo.
Un grupo de mujeres con camisetas verde neón y gafas de sol participan en una carrera al aire libre, sosteniendo botellas de agua moradas y levantando los brazos mientras sonríen y caminan juntas. Una mujer lleva el dorsal 0184.
Dos mujeres con camisetas verdes brillantes hacen footing y sonríen durante una carrera al aire libre. Al fondo se ven otros participantes, algunos caminando y otros trotando. El tiempo parece soleado.
Un grupo de personas, entre ellas adultos y niños, participan en una carrera al aire libre, todos con camisetas verdes y dorsales a juego. Algunos caminan, otros corren y una persona empuja un cochecito.
Un grupo de mujeres con camisetas verdes y mallas negras participan en una carrera al aire libre, caminando por una carretera asfaltada. Algunas sonríen y hacen gestos a la cámara, mientras otras caminan en segundo plano. Se ven los dorsales.
Un grupo de personas con camisetas verdes brillantes y dorsales de carreras caminan juntas por una calle soleada, algunas con botellas de agua en la mano. Parecen estar participando en un evento organizado o en una carrera.
Un grupo de personas con camisetas a juego de color verde brillante caminan al aire libre bajo la luz del sol. Algunos sonríen y llevan botellas, y al fondo se ve a más participantes. Cerca hay una valla negra y un edificio amarillo.
Tres ancianos con camisetas de carrera verde neón caminan cuesta arriba durante un evento al aire libre, llevando botellas de agua y bolsas, con otros participantes visibles en el fondo.
Un grupo de personas con camisetas verdes brillantes a juego y ropa deportiva participan en una marcha o carrera al aire libre. Dos hombres caminan delante, con una botella de agua y una bolsa con cordón. Otros les siguen.
Dos mujeres vestidas con camisetas verdes brillantes, dorsales y gafas de sol se cogen de la mano y levantan los brazos en señal de celebración, sonriendo mientras participan en una carrera al aire libre. Otros corredores caminan detrás de ellas.
Un grupo de personas vestidas con camisetas verdes brillantes y dorsales de carreras caminan juntas en un evento al aire libre, con más participantes con atuendos similares al fondo. El tiempo parece soleado.
Un grupo de personas con camisetas verdes y dorsales suben por una carretera asfaltada durante un evento al aire libre, con más participantes y edificios visibles al fondo.
Un grupo de cuatro adultos con camisetas y dorsales de color verde brillante caminan juntos por un sendero pavimentado durante una carrera, con muchos otros participantes con camisetas similares visibles en el fondo.
Un grupo de cinco adultos con camisetas y dorsales de color verde brillante caminan juntos al aire libre durante un gran evento; al fondo se ven más participantes con atuendos similares.
Cuatro personas con camisetas y dorsales de color verde brillante caminan al aire libre, sonrientes y con botellas de agua en la mano. Dos de ellas levantan los brazos en señal de celebración y otra hace el signo de la paz. Al fondo se ven una valla y árboles.
Un grupo de personas con camisetas verdes a juego y dorsales numerados caminan juntas por una calle durante un evento diurno al aire libre; al fondo se ven edificios y árboles.
Dos mujeres con camisetas verdes del evento y dorsales numerados caminan cogidas de la mano, sonriendo y levantando los brazos. Otras participantes con camisetas a juego caminan detrás de ellas en un día soleado.
Un grupo de personas con camisetas verdes y dorsales a juego caminan al aire libre durante un acto comunitario. Una mujer saluda, otra se hace un selfie y otras sonríen mientras caminan cerca de una valla en un día soleado.
Un grupo de personas con camisetas y dorsales de color verde brillante participan en un evento al aire libre, caminando por una carretera asfaltada bajo la luz del día, con árboles y otros participantes al fondo.
Cuatro mujeres con gafas de sol y camiseta verde con dorsal posan juntas y sonríen en un evento al aire libre. Al fondo se ven otras participantes y un niño.
Un grupo de seis personas con camisetas verdes brillantes a juego y dorsales caminan juntas al aire libre en un día soleado, participando en lo que parece ser una carrera o marcha benéfica.
Un grupo de personas con camisetas verdes brillantes y dorsales de carrera permanecen juntas al aire libre en un evento de running, con un hombre con gafas de sol mirando a la cámara y otros hablando al fondo.
Un grupo de personas con camisetas verdes brillantes y dorsales de carreras caminan con los brazos en alto, sonriendo, en un evento al aire libre en un día soleado. Al fondo se ven otros participantes y edificios.

Además, hubo un reconocimiento especial tras la carrera a la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

Los tres primeros clasificados en categoría femenina y masculina, así como el equipo más numeroso, recibieron sus merecidos trofeos en la ceremonia de entrega, a las 11:00 horas. Además, se reconoció la labor y compromiso de Gema López, la presidenta de AECC de Rivas.

Un hombre con una camisa verde brillante sostiene un micrófono y una carpeta verde, de pie delante de un telón de fondo con varios logotipos y texto en español relacionados con la concienciación sobre el cáncer y los patrocinadores.
Una mujer con ropa deportiva recibe un pequeño trofeo de manos de otra mujer con camiseta verde en un acto al aire libre. Al fondo se ve un podio y una pancarta de una asociación española contra el cáncer.
Un hombre con una camisa verde brillante sostiene un micrófono y lee en un portapapeles verde en un acto al aire libre. Detrás de él, unas pancartas muestran logotipos de patrocinadores e información sobre una asociación española contra el cáncer.
Una mujer con dorsal sube a un podio con un trofeo y un ramo de flores, sonriendo. A su lado, dos personas con camisetas verdes sonríen y aplauden, con pancartas del evento al fondo.
Tres mujeres en un acto al aire libre. La mujer del centro, en un podio, sostiene un ramo de flores y sonríe. Dos mujeres con camisas verdes están delante, sonriendo. Al fondo, una pancarta verde.
Una mujer joven con una camiseta verde brillante para un evento se encuentra delante de un cartel con logotipos y texto relacionados con una carrera de concienciación sobre el cáncer, sonriendo y mirando a un lado a la luz del día.
Dos hombres con camisetas verdes de eventos están de pie junto a una pancarta de paso y repetición al aire libre; uno de ellos sostiene un ramo de flores. Cerca hay una persona disfrazada de soldado de asalto. La pancarta muestra los logotipos de los patrocinadores en español.
Una joven con un ramo de flores sonríe desde un podio. Otra mujer, arrodillada a su lado, aplaude. Ambas llevan camisas verdes. Al fondo se ve un cartel con logotipos y texto.
Una mujer con camisa verde recibe un ramo de flores en el podio de la IX Carrera Rivas Vaciamadrid. Al fondo se ven pancartas del evento y logotipos de los patrocinadores. Otra persona le entrega el ramo.
Una joven con una camisa verde brillante sostiene un ramo de flores, un trofeo de cristal y un cartel en un acto al aire libre. Detrás de ella se ve una pancarta verde en español sobre un cielo azul despejado.
Un grupo de personas posa al aire libre en un escenario; tres mujeres con ramos de flores se sitúan detrás de otras con camisas verdes. Dos personas están vestidas con trajes de Star Wars, una como Jawa y otra como soldado de asalto. Se ven pancartas del evento.
Tres mujeres suben a un podio con ramos de flores y medallas tras una carrera. La mujer de la derecha lleva una camiseta negra y un dorsal con el número 0995, mientras que las otras dos llevan camisetas verdes y ramos de flores.
Una persona con una capa marrón entrega un ramo de flores a un hombre con una camisa verde, mientras otro hombre vestido de verde sonríe, delante del telón de fondo de un evento para una organización de concienciación sobre el cáncer.
Tres mujeres con chalecos verdes de pie delante del telón de fondo de un evento de carreras. Una sostiene un micrófono, otra su chaleco y la tercera sonríe. El telón de fondo promociona una carrera de concienciación sobre el cáncer en Rivas Vaciamadrid.
Un hombre con una camiseta de running verde brillante sostiene un ramo envuelto en papel rosa, de pie delante de un telón de fondo de un evento con logotipos y texto en español. Al fondo se ven árboles.
Un hombre con camisa verde sostiene un trofeo y un ramo de flores en un podio. Otro hombre con gafas de sol se encuentra a su lado, y una persona con un traje marrón con capucha está en primer plano. Al fondo se ven pancartas del evento.
Cinco personas con camisas verdes, una con un traje marrón y dos con ramos de flores suben a un podio en un acontecimiento deportivo. Un hombre con gafas de sol levanta el pulgar. Al fondo, una pancarta con los logotipos de los patrocinadores.
Un grupo de mujeres vestidas con camisetas verdes brillantes a juego con números de carreras permanecen juntas, sonriendo y posando para una foto en un evento al aire libre. En medio del grupo hay una persona vestida con un traje marrón con capucha.
Un grupo de mujeres con camisetas verdes a juego celebran al aire libre; una mujer se alza sobre el grupo sosteniendo un trofeo y flores. En el fondo se ve un cartel verde de un evento bajo un cielo azul despejado.
Un grupo de mujeres con camisetas verdes y dorsales a juego se reúnen en un podio, sonriendo y celebrando. Una mujer se alza sosteniendo un ramo de flores. En el fondo se ven pancartas del evento bajo un cielo azul despejado.
Un grupo de corredores con camisetas verdes a juego y dorsales numerados participan en una carrera al aire libre en un día soleado. Algunos corredores van a media zancada, uno habla por teléfono y al fondo se ve a los espectadores.
Un gran arco hinchable verde con texto blanco se alza al aire libre contra un cielo azul despejado. El texto del arco incluye Asociación Española y EN MARCHA. En el fondo se ven algunos postes y una estructura metálica.
Un grupo de corredores se reúne antes de una carrera. Dos personas con dorsales numerados y ropa deportiva se sitúan al frente. La mayoría de los participantes del fondo llevan camisetas de color verde brillante, y la escena está iluminada por la luz del día.
Un hombre con una camiseta verde brillante y el dorsal 0984 está de pie junto a una mujer con ropa oscura que lleva gafas de sol. Ambos sonríen y levantan los pulgares. Al fondo se ven otros participantes y un gran cartel verde.

También hubo espacio para el recorrido infantil, adaptado a su edad, en la carrera contra el cáncer. Finalmente, los miembros de la Legión 501 de Star Wars hicieron su particular «marcha» (imperial) para regocijo de los presentes.

Cinco adultos, de pie frente a un grupo de corredores en un acto al aire libre, sostienen una cinta verde en la que se lee IX Carrera Rivas-Vaciamadrid En Marcha contra el Cáncer. La mayoría lleva camisetas de color verde brillante.
Un gran grupo de corredores con camisetas verdes brillantes participan en una carrera por carretera en un día soleado; la gente está repartida por la calle, algunos corriendo y otros trotando, con carpas y barreras al fondo.
Un grupo numeroso de personas con camisetas de color verde brillante participa en una carrera al aire libre por una carretera asfaltada bajo un sol radiante. Algunos corren delante y muchos otros detrás.
Un grupo de corredores con ropa de atletismo participa en una carrera en un día soleado. Algunos llevan camisetas rojas y otros verdes. Los corredores trotan por una carretera asfaltada junto a una valla metálica negra.
Un grupo de personas con camisetas verdes y dorsales participan en una carrera en un día soleado. Dos hombres están en primer plano, corriendo por un camino pavimentado, con otros detrás de ellos y a los lados.
Un grupo de corredores con camisetas verdes y dorsales numerados participan en una carrera por carretera en un día soleado. Algunos sonríen y saludan, mientras otros corren concentrados. Al fondo se ven una valla y grúas lejanas.
Un grupo de corredores con camisetas verdes brillantes participan en una carrera al aire libre. La imagen se centra en una mujer que lleva el dorsal 0492, seguida de cerca por otros corredores.
Un grupo de personas con camisetas de color verde brillante participan en una carrera al aire libre; en primer plano, una mujer con el pelo rizado oscuro y un dorsal con el número 0492.
Un grupo de personas con camisetas y dorsales de color verde brillante participan en una carrera al aire libre. Algunos corredores parecen concentrados mientras avanzan cuesta arriba, con más participantes visibles al fondo.
Un grupo de personas con camisetas verdes brillantes y dorsales participan en una carrera al aire libre. El foco se centra en una mujer con expresión concentrada que corre en primer plano.
Un grupo de corredores con camisetas verdes brillantes a juego y dorsales numerados participan en una carrera por carretera en un día soleado. Algunos trotan mientras otros corren, con una valla metálica y árboles al fondo.
Un grupo de corredores participa en una carrera al aire libre. Algunos llevan camisetas verdes brillantes y dorsales numerados, mientras que otros llevan camisetas azules estampadas. Al fondo se ven árboles y una valla metálica.
Un grupo de personas con camisetas verdes brillantes y dorsales numerados caminan juntas al aire libre, posiblemente participando en una marcha o carrera benéfica. Algunos sonríen, y hay árboles y edificios de fondo.
Un grupo de personas con camisetas de color verde brillante caminan al aire libre durante una carrera. Una mujer hace el signo de la paz y sonríe, mientras que otras personas también parecen alegres. A algunos se les ve el dorsal.
Un grupo de personas con camisetas y dorsales a juego de color verde brillante caminan juntas al aire libre en un evento de running en un día soleado. La mayoría sonríe y está rodeada de árboles y vegetación.

Además, la IX Carrera contra el Cáncer ha contado con el apoyo de numerosas empresas (Mukua, Chelsea English, Atenea Optometria, Solán de Cabras y Garden Rivas) y de todos los medios de comunicación de Rivas, incluyendo a Zarabanda. De igual forma, la numerosa asistencia fue posible gracias a la gran colaboración de la mayoría de los clubes de atletismo de Rivas. Es decir, estos incluyen Running RivasZancadasSons of Runing RivasCiudad de RivasClub Deportivo ElementalInterval y Rivas 2.06.

