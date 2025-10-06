Más de mil ripenses se unen a la carrera contra el cáncer: fotorreportaje

La IX edición del evento deportivo, organizado por la AECC, batió récord de asistencia el pasado domingo.

El pasado domingo, 5 de octubre, los vecinos de Rivas se volcaron «En marcha contra el cáncer», como rezó el lema de la IX Carrera contra el Cáncer de Rivas Vaciamadrid de este 2025. Este evento deportivo, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en colaboración con el Ayuntamiento y su concejalía de Deportes, batió récord de participantes un año más. En concreto, logró alcanzar los 1.200 corredores.

Esta cita deportiva y solidaria dio comienzo a las 9:30 horas en el paseo de Alicia Alonso, en el recinto ferial. Tras una sesión guiada de calentamiento, las autoridades y organizadoras procedieron a inaugurar la carrera. Después, a las 10:00 horas, cortaron la cinta la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, la vicealcaldesa y concejala de Deportes, Mónica Carazo, la presidenta de AECC Rivas, Gema López y el representante del H2O.

A continuación, los participantes recorrieron un itinerario de 5 kilómetros, con un espíritu solidario y participativo más que competitivo. Esto llevó a muchos vecinos a participar a su ritmo, como forma de contribuir a la concienciación y a la recolección de recursos para la lucha contra el cáncer.

Más tarde, al llegar a la meta, los corredores y caminantes encontraron un puesto de avituallamiento donde reponer fuerzas con agua y fruta. Finalmente, tras la carrera, se realizó una sesión de estiramientos. Lo hicieron con el objetivo de prevenir y evitar lesiones, como debe hacerse siempre que se hace ejercicio físico. Por último, la organización de la carrera les reservaba un último ejercicio aún más divertido: una clase de zumba.

Además, hubo un reconocimiento especial tras la carrera a la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

Los tres primeros clasificados en categoría femenina y masculina, así como el equipo más numeroso, recibieron sus merecidos trofeos en la ceremonia de entrega, a las 11:00 horas. Además, se reconoció la labor y compromiso de Gema López, la presidenta de AECC de Rivas.

También hubo espacio para el recorrido infantil, adaptado a su edad, en la carrera contra el cáncer. Finalmente, los miembros de la Legión 501 de Star Wars hicieron su particular «marcha» (imperial) para regocijo de los presentes.

Además, la IX Carrera contra el Cáncer ha contado con el apoyo de numerosas empresas (Mukua, Chelsea English, Atenea Optometria, Solán de Cabras y Garden Rivas) y de todos los medios de comunicación de Rivas, incluyendo a Zarabanda. De igual forma, la numerosa asistencia fue posible gracias a la gran colaboración de la mayoría de los clubes de atletismo de Rivas. Es decir, estos incluyen Running Rivas, Zancadas, Sons of Runing Rivas, Ciudad de Rivas, Club Deportivo Elemental, Interval y Rivas 2.06.