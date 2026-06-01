Más de 42.000 estudiantes comienzan hoy lunes las pruebas de acceso a la universidad en Madrid

La PAU del curso 2025/2026 continuará hasta el jueves, mientras que el viernes se habilitará para resolver incidencias

La Comunidad de Madrid comienza este lunes, 1 de junio, la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/26, a la que se presentan un total de 42.047 alumnos. De ellos, 13.424 lo hacen en la Complutense, 10.341 en la Autónoma, 6.348 en la Carlos III, 5.595 en la de Alcalá, 4.510 en la Rey Juan Carlos y, por último, 1.829 en la Politécnica.

El primer día, los estudiantes se enfrentarán a las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura II e Historia de la Filosofía; el martes 2 de junio, a Primera Lengua Extranjera e Historia de España, y miércoles 3 y jueves 4 de junio será el turno de las optativas y materias de modalidad. Los horarios de las pruebas serán de 9.30 a 11.00 horas, de 12.00 a 13.30 y de 16.00 a 17.30. El llamamiento será, al menos, 30 minutos antes de comenzar.

El viernes 5 de junio se habilitará para resolver incidencias o casos en los que un aspirante no haya podido presentarse a algún examen por coincidencia horaria. Por su parte, aquellos inscritos que no puedan concurrir en esta convocatoria por circunstancias excepcionales y debidamente acreditadas podrán acogerse a la convocatoria extraordinaria, que se celebrará entre 30 de junio y el 2 de julio, contando con el 3 de julio para coincidencias e incidencias.

Cada materia presentará un modelo único del ejercicio, aunque se podrán elegir algunos apartados entre varias preguntas. Deberán responderse en un máximo de 90 minutos y podrán ser cerradas, semi construidas o abiertas, siempre y cuando las dos últimas supongan al menos un 70% del total. El diseño deberá incluir como mínimo un 20% de cuestiones de carácter competencial, y se conservan las orientaciones y criterios de evaluación y corrección que ya fueron informados a comienzos del curso.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE MOVILIDAD EN METRO

Como cada año, la Comunidad de Madrid ha preparado un dispositivo especial de movilidad con motivo de la PAU, reforzando el servicio de las líneas 6 y 12 de Metro hasta en un 23% para facilitar los desplazamientos de los estudiantes estos cuatro días.

Esta ampliación se concentrará en las estaciones que conectan con los campus de las universidades públicas y en las franjas de mayor demanda. Así, en horario de mañana, el incremento comenzará antes del inicio de las pruebas, entre las 8.00 y las 9.00 horas, para facilitar la llegada puntual a los centros. Por la tarde, coincidiendo con la finalización de los exámenes, Metro aumentará la circulación de trenes hasta un 23% entre las 17.00 y las 19.00 horas, para hacer frente al incremento de viajeros y garantizar desplazamientos ágiles y seguros.

A ello se une un refuerzo del personal de estaciones y seguridad, especialmente en los puntos donde se prevé una mayor concentración de usuarios. De este modo, se busca agilizar los flujos de paso, mejorar la atención al cliente y asegurar el correcto funcionamiento del servicio.

En la Línea 6, además de la estación de Ciudad Universitaria, principal acceso a la Universidad Complutense y la Politécnica, se espera un notable incremento de viajeros en Cuatro Caminos, Guzmán el Bueno, Príncipe Pío, Argüelles y Moncloa, todas ellas con importantes conexiones de transporte y proximidad a centros educativos.

Por su parte, en la Línea 12 (MetroSur), se centrará en estaciones con acceso directo a campus universitarios como Hospital de Fuenlabrada, Universidad Rey Juan Carlos, Getafe Central, y Leganés Central. Asimismo, se prevé un aumento de la afluencia en las de intercambio como El Casar, Fuenlabrada Central, Móstoles Central y Alcorcón Central, que canalizan los desplazamientos procedentes de distintos municipios del sur de la región.