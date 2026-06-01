CCOO y UGT convocan huelga indefinida en la educación pública desde septiembre

Presionan a la Comunidad de Madrid para negociar mejoras antes del inicio del curso, mientras CGT se desmarca con su propia hoja de ruta

La enseñanza pública madrileña afronta un posible inicio de curso marcado por el conflicto laboral. Los sindicatos CCOO y UGT han anunciado la convocatoria de una huelga indefinida en la educación pública de la Comunidad de Madrid a partir de septiembre de 2026 si la Consejería de Educación no abre una negociación que dé respuesta a sus principales reivindicaciones. La medida llega en un contexto de creciente movilización sindical y coincide con propuestas de protesta planteadas por otras organizaciones como CGT.

Según han explicado ambas organizaciones sindicales, la convocatoria responde al «deterioro sistemático y sostenido» de las condiciones laborales y pedagógicas del profesorado madrileño. Los sindicatos consideran que la situación se ha agravado durante los últimos cursos sin que se hayan adoptado medidas suficientes para revertirla.

CCOO y UGT han dado de plazo hasta el verano a la Consejería de Educación para presentar compromisos concretos. En caso contrario, advierten de que docentes y personal de atención educativa comenzarán el curso 2026-2027 en huelga indefinida.

Salarios, ratios y burocracia, principales reclamaciones

Entre las reivindicaciones planteadas destacan las mejoras salariales para el profesorado madrileño, la reducción de las ratios de alumnos por aula y la disminución de la carga burocrática que soportan los centros educativos. Los sindicatos sostienen que los docentes de la región perciben algunos de los salarios más bajos del país pese a tratarse de una de las comunidades con mayor renta per cápita.

También denuncian la masificación de las aulas y la falta de regulación sobre el número de alumnos con necesidades educativas especiales que deben atender determinados profesionales especializados. Asimismo, reclaman recuperar las 18 horas lectivas semanales en Secundaria y reducir a 23 las de Primaria.

Otro de los puntos de conflicto es el incremento de tareas administrativas, que, según los sindicatos, resta tiempo a la atención directa al alumnado y al trabajo pedagógico.

CGT plantea ampliar las movilizaciones durante el curso

La convocatoria anunciada por CCOO y UGT coincide con un debate más amplio dentro de los sindicatos de la enseñanza pública madrileña. CGT ha difundido una propuesta de movilización para el curso 2026-2027 en la que critica el desarrollo del Acuerdo Sectorial firmado en marzo de 2025 y denuncia que muchas de las medidas comprometidas siguen sin aplicarse.

Entre las cuestiones señaladas por esta organización figuran la falta de avances en la reducción de horas lectivas, el incumplimiento de las bajadas de ratios en algunos municipios y distritos, la ausencia de mejoras en la reducción de burocracia y la escasez de refuerzos para la atención a la diversidad.

CGT propone una hoja de ruta que incluiría encuentros entre distintas etapas educativas a finales de septiembre, jornadas de huelga parciales en octubre o noviembre y, si no hubiera respuesta de la Administración, una posible huelga indefinida a partir de enero de 2027.

Un conflicto que puede marcar el inicio del curso

La amenaza de una huelga indefinida en la educación pública madrileña llega después de varios años de movilizaciones impulsadas por plataformas docentes y sindicatos que reclaman mejoras estructurales en el sistema educativo.

Durante los próximos meses, la negociación entre la Consejería de Educación y los sindicatos será clave para determinar si el curso escolar 2026-2027 comienza con normalidad o si la Comunidad de Madrid afronta uno de los conflictos laborales más importantes de los últimos años en el ámbito educativo.