Más de 3.400 personas optan a la bolsa de empleo de Rivamadrid

La nueva Bolsa de Empleo Temporal registra una participación récord para cubrir futuras necesidades en distintos servicios municipales

La nueva Bolsa de Empleo Temporal de Rivamadrid ha despertado un notable interés entre la ciudadanía. Más de 3.400 personas han participado en el proceso impulsado por la empresa municipal de servicios de Rivas-Vaciamadrid para configurar las listas de candidatos . Estas personas podrán ser llamadas para futuras contrataciones temporales entre 2026 y 2029.

La convocatoria de la Bolsa de Empleo de Rivamadrid, cuya inscripción se desarrolló de forma telemática, está destinada a cubrir necesidades de personal en diferentes áreas operativas y administrativas de la empresa pública. Además, el elevado número de aspirantes refleja el interés que generan las oportunidades laborales vinculadas a los servicios municipales.

Una bolsa de empleo temporal para varios servicios municipales

La Bolsa de Empleo Temporal de Rivamadrid se estructura en distintas categorías profesionales relacionadas con los servicios que presta la empresa pública. Entre ellas se encuentran limpieza viaria, recogida de residuos, puntos limpios, jardinería, limpieza de edificios y colegios, administración, así como talleres y mantenimiento.

Estas bolsas permiten a la entidad disponer de personal cualificado para responder a sustituciones, refuerzos temporales o necesidades puntuales de contratación. Así, pueden cubrir cualquier necesidad que pueda surgir durante los próximos años. Según el reglamento de funcionamiento, las ofertas de empleo se cubren prioritariamente mediante las personas incluidas en estas listas.

La Bolsa de Empleo de Rivamadrid arranca un proceso que se extiende hasta 2029

La convocatoria actual tendrá vigencia durante el periodo 2026-2029. Para formar parte de la bolsa de empleo temporal, los aspirantes han debido acreditar requisitos académicos, experiencia profesional y otros méritos relacionados con el puesto solicitado. El proceso contempla diferentes fases de evaluación y ordenación de candidaturas.

Las personas inscritas pueden optar a varias bolsas de empleo de Rivamadrid. Sin embargo, deben realizar una inscripción independiente para cada una de ellas y aportar la documentación correspondiente en cada caso.

Alta demanda de empleo público local

La cifra de más de 3.400 participantes para acceder a la bolsa de empleo temporal supone uno de los mayores niveles de concurrencia registrados en este tipo de procesos promovidos por Rivamadrid. Por otro lado, el dato pone de manifiesto la elevada demanda de empleo vinculada a servicios públicos esenciales y a empresas municipales. Estas entidades ofrecen oportunidades laborales en ámbitos muy diversos.

Una vez completadas las distintas fases de selección y valoración de la bolsa de empleo temporal, las listas definitivas servirán como referencia para los futuros llamamientos que realice Rivamadrid en su bolsa de empleo. Así, la empresa municipal podrá incorporar personal temporal en cualquiera de sus áreas de actividad.