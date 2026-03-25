Marco Massaro, Jorge González y Mario Anguela homenajean a lo grande a Carlos Cubillo en Rivas

El Club Ciclista Rivas recordó una vez más a su añorado amigo en una jornada con cerca de 200 inscritos entre cadetes y adultos.

Rivas-Vaciamadrid acogió el pasado sábado 21 el XIV Memorial Carlos Cubillo, prueba del calendario madrileño de carretera reservada para las categorías, cadete, máster y elites-sub23. La organización corrió a cargo del CC Rivas en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y contó con cerca de 200 inscritos, que corrieron en una jornada en la que la lluvia amenazante no llegó a caer con la intensidad prevista.

Las tres mangas del programa repitieron como escenario el circuito urbano del auditorio Miguel Ríos, con una cuerda de 4,5 kilómetros y con su tradicional repecho previo a la recta de meta. Los primeros en competir fueron los cadetes, que contaban con el aliciente de estar en juego el Campeonato de Madrid. Fuga de cinco corredores formada en la 3ª vuelta, y llegada con fotofinish en la que Marco Massaro (Entrenamiento Ciclismo) batía por milímetros a Miguel Tizón (Sanse Elecox), cerrando el cajón Santiago Sanz (Sanse Elecox).

Los podios de los máster

Los siguientes en entrar en liza fueron los máster y, a diferencia de los cadetes, ninguna fuga prosperó, decidiéndose la victoria al sprint con el máster 30 Jorge González (AC Hotels) siendo el más rápido por delante de los máster 40 Iván Martínez (Salchi-Matrix-Hontoria) y Alberto Sánchez (AC Hotels). El podio de 30 lo completaron Imanol Lafuente (AC Hotels) y Elías Peón (CC Getafe), mientras que el de 40 lo cerró Pablo Muñoz (Kappelmuur Collective).

Asimismo, en máster 50 doblete de la PC Paloma-Fuenlabrada, con Miguel Ángel de la Fuente y José Augusto Pastor siendo 1º y 2º, completando el cajón Domingo Rodríguez Calero (Mariscos Castellar). Finalmente, en 60 también doblete del equipo fuenlabreño, con José Joaquín Gambín y Evaristo Sánchez, por delante de Miguel Ángel García del Toro.

Exhibición ciclista de gran nivel

La última manga fue para los elites y sub23, donde vivimos una tremenda exhibición de El Bicho-Plataforma Central, con tres de sus corredores, todos sub23, yéndose por delante desde la 3ª vuelta, para acabar entrando de la mano con Mario Anguela por dalante de Yeray Sastre y Emilio Reinoso. Juan María Cuella (Tenerife Bike Point) se hacía con el liderato del Trofeo FMC tras acabar 4º.

En categoría elite triunfo para Alejandro Villaverde (CC Tres Cantos), que fue más rápido en el sprint del pelotón que Gonzalo Zambrano (Avimosa Chozas Team) y que Sergio Vélez (Km 69 CAD).

En la entrega de premios estuvieron la vicealcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Mónica Carazo; los concejales de la corporación municipal, Yasmín Manji y Juan José González; la gerente de H2O, Blanca Rodríguez; el padre del homenajeado, Hipólito Cubillo; el Presidente de la FMC, Diego Sánchez; y el seleccionador de cadetes de la Federación Madrileña de Ciclismo, Luciano Lingres.