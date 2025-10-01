OPINIÓN

Manual de supervivencia para tiempos difíciles: The Good Fight

Nuestro experto en cine, Mr. Bela Vista, nos recomienda una serie de 2016 que cada vez se parece más a nuestro presente.

Hay ocasiones en que las historias trascienden la pequeña pantalla, para convertirse en tabla de salvación en el mar de locura diaria en el que vivimos. Éste es el caso de The Good Fight, una serie del 2016 ambientada en la primera legislatura de Donald Trump, y que, por desgracia, es más actual que nunca. Las historias que cuenta parecen escritas hoy día y asusta ver cómo se repiten las mismas actitudes totalitaristas y mafiosas que vemos cada vez que encendemos la televisión, para tragarnos con asco y asombro los noticiarios. The Good Fight es una serie de abogados derivada de otra serie, The Good Wife, que trata del día a día de estos letrados, con sus luces y sus sombras, luchando como David contra Goliat, y perdiendo en muchas ocasiones ante el rodillo inexorable de un sistema presidido por un despótico niño mimado con demasiado dinero y al que nadie ha puesto límites.

Lo mejor de la serie es el sentido de realidad que emanan los personajes y las situaciones, que se nos hacen cercanas y que nos involucran en los litigios de un sistema que no es en blanco y negro, sino que tiene muchos grises, y en el que un paso mal dado puede hacerte caer en el bando que combates.

Una de las protagonistas, Diane Lockhart (interpretada magistralmente por Christine Baranski) dice que necesita su isla de cordura entre el mar de locura que la rodea, algo que la haga seguir adelante y que no la haga rendirse en la lucha. Lucha a veces por causas perdidas, pero ¿no decían que las causas perdidas son las únicas que merecen lucharse?

Creo que The Good Fight es parecida a Numbers (ambas producidas por Scott Free Productions, de Ridley Scott) en cuanto a su labor docente. Si en Numbers nos enseñaban las matemáticas envueltas en casos delictivos, en The Good Fight nos enseñan los vericuetos de la actualidad que, queramos o no, nos afectan: las políticas de Trump, los fondos de inversión, los bitcoins, el terrorismo, la brutalidad policial, las fake news, etc. Ponerles nombre a las cosas es el primer paso para combatirlas (o al menos intentarlo).

Lo importante es hacer como Diane: buscar nuestra isla y hacernos fuertes en ella. Y esta serie es una buena isla que, si la difundimos con el boca-oído a nuestros familiares y conocidos, crecerá y no nos sentiremos tan solos.