Madrid registró 21.683 accidentes de tráfico en 2025 con 34 fallecidos

Más del 97% de las personas implicadas en accidentes de tráfico que dieron positivo en alcohol fueron hombres.

La ciudad de Madrid registró el año pasado 21.683 accidentes de tráfico, 990 más que en 2024, que dejaron 34 fallecidos. La colisión fronto-lateral fue la causa más habitual y Carabanchel fue el distrito que más incidentes registró, con 1.535.

Así se desprende de los datos sobre accidentes de tráfico del Ayuntamiento de Madrid a los que tuvo acceso Servimedia. 2025 fue el año con más accidentes desde 2019, cuando se registraron 21.931. En número de fallecidos la cifra aumentó en 5 víctimas con respecto a 2024, aunque fue idéntica a la de 2020 y 2019.

El distrito de Carabanchel se situó como el punto con mayor siniestralidad de la capital al registrar un total de 1.535 accidentes de tráfico. Le siguieron en esta tendencia negativa Puente de Vallecas, con 1.502 siniestros, y Salamanca, que alcanzó los 1.499 incidentes. Por el contrario, Barajas figuró como la zona con las cifras más bajas de la ciudad, con apenas 399 casos, seguido de Vicálvaro, que cerró con 431 accidentes documentados.

Aunque los informes de la Policía Municipal no recogen las causas estructurales de las cifras, lo cierto es que Carabanchel es el distrito más poblado de la ciudad con más de 280.000 habitantes, y también es uno de los que más densidad de población tiene. Lo mismo ocurre con Puente de Vallecas que ocupa el segundo puesto en población a pesar de su reducido tamaño en comparación con distritos como Fuencarral-El Pardo, Villa de Vallecas y Vicálvaro.

En relación con la tipología de los siniestros registrados durante el año 2025, la colisión fronto-lateral se consolidó como el incidente más frecuente con un total de 5.059 casos. Le siguieron en relevancia el alcance, que afectó a 4.727 vehículos, y la colisión lateral, con 3.397 registros. En el extremo opuesto, el despeñamiento fue el suceso más inusual, con solo 2 casos documentados, mientras que el atropello a animal (67) y el vuelco (114) también presentaron cifras significativamente bajas en el cómputo global de la siniestralidad vial. Además se produjeron 1.373 atropellos a personas, 3.037 choques contra obstáculos fijos, 1.939 por caídas, 603 colisiones múltiples y 201 salidas de vía.

Centro fue el distrito donde más atropellos a personas se produjeron con 110 casos según los datos municipales. Carabanchel acumuló prácticamente los mismos con 105 casos y Puente de Vallecas registró 94.

34 FALLECIDOS Y 1.338 POSITIVOS EN ALCOHOL

Con respecto a los afectados en 2025 hubo 51.067 personas implicadas en accidentes de tráfico. 34 de ellas fallecieron, 459 resultaron heridas graves, 10.845 heridas leves. Por edades, el rango con mayor número de implicados fue el de personas entre 45 y 49 años, seguido del de 30 a 34 y del de 25 a 29.

Del total de implicados 1.338 dieron positivo en alcohol, de ellos 1.305 eran conductores; 1.128 eran hombres, otras 208 mujeres y en dos casos el registro tiene la calificación de desconocido. La franja de edad con más positivos acumulados fue la de 25 a 29 años con 194 casos. Con respecto al año anterior los positivos se redujeron en 93 casos.

DÍAS Y HORAS CON MÁS ACCIDENTES

Atendiendo a la distribución de la siniestralidad por jornadas durante el año 2025, el viernes se situó como el día con mayor número de incidentes, alcanzando un total de 3.457 casos. En orden descendente, le siguieron el miércoles con 3.424, el jueves con 3.386 siniestros, el martes con 3.302 y el lunes con 3.055 accidentes registrados. Por su parte, el fin de semana presentó las cifras más moderadas de toda la serie, contabilizándose 2.731 sucesos el sábado y 2.328 el domingo, que se fue la jornada con menor accidentalidad de la semana.

Las franjas de mayor accidentalidad fueron por la tarde concretamente en las franjas de 18.00 a 20.59) y de 15.00-17.59, con 4.156 y 3.927 accidentes respectivamente, seguidas de cerca por el mediodía (12.00-14.59) con 3.887 siniestros. Por la mañana la franja entre las 09.00 y 11.59 registró 3.270 casos, mientras que en las primeras horas de la mañana de 06.00 a 08.59 se dieron 2.141 incidentes. Ya en horario nocturno, entre las 21.00 y las 23.59 se contabilizaron 2.360 accidentes. Los índices más bajos correspondieron a la madrugada: el tramo de las 00.00 a las 02.59 registró 1.178 casos y el de las 03.00 a las 05.59, el de menor actividad de todo el día, apenas alcanzó los 764 siniestros.