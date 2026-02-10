Madrid potencia la red pública de centros de mayores

Según la Comunidad de Madrid, cada día 8.500 personas participan en sus actividades.
Estos recursos, que el pasado año atendieron a una media diaria de 8.500 personas, tienen como finalidad prevenir situaciones de dependencia, fomentar el envejecimiento activo y favorecer la integración social de los usuarios.
Para ello, estos dispositivos ofrecen una amplia programación de actividades físicas, talleres cognitivos, culturales y acciones de desarrollo personal, cuya oferta se ampliará en 2026 con el objetivo de alcanzar los 10.000 participantes diarios, lo que representa un incremento del 17%.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, visitó este jueves el Centro de Mayores Alcorcón, ubicado en este municipio, y al que acuden cada día más de 600 personas.
En él se realizaron el año pasado 66 propuestas diferentes dirigidas a la mejora de la calidad de vida y la prevención de la dependencia, 109 de ocio y convivencia, y 40 charlas. En total, el número de participantes en todas ellas fue de 12.198.
Dávila subrayó la importante labor que desarrollan estos dispositivos, en los que “nuestros mayores crean vínculos de amistad, aprenden y participan en talleres que les ayudan a fomentar su autonomía en un entorno cercano y seguro”. “Cuidar de ellos es cuidar de nuestra sociedad y estos centros garantizan una vida más activa, participativa y digna en esta etapa vital”, concluyó.