Madrid potencia la red pública de centros de mayores

Según la Comunidad de Madrid, cada día 8.500 personas participan en sus actividades.

La Comunidad de Madrid destinará este año 16,8 millones de euros al sostenimiento de los 32 centros de mayores dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), una inversión que supone cerca de medio millón de euros más que la realizada el ejercicio anterior.

Estos recursos, que el pasado año atendieron a una media diaria de 8.500 personas, tienen como finalidad prevenir situaciones de dependencia, fomentar el envejecimiento activo y favorecer la integración social de los usuarios.

Para ello, estos dispositivos ofrecen una amplia programación de actividades físicas, talleres cognitivos, culturales y acciones de desarrollo personal, cuya oferta se ampliará en 2026 con el objetivo de alcanzar los 10.000 participantes diarios, lo que representa un incremento del 17%.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, visitó este jueves el Centro de Mayores Alcorcón, ubicado en este municipio, y al que acuden cada día más de 600 personas.

En él se realizaron el año pasado 66 propuestas diferentes dirigidas a la mejora de la calidad de vida y la prevención de la dependencia, 109 de ocio y convivencia, y 40 charlas. En total, el número de participantes en todas ellas fue de 12.198.

Dávila subrayó la importante labor que desarrollan estos dispositivos, en los que “nuestros mayores crean vínculos de amistad, aprenden y participan en talleres que les ayudan a fomentar su autonomía en un entorno cercano y seguro”. “Cuidar de ellos es cuidar de nuestra sociedad y estos centros garantizan una vida más activa, participativa y digna en esta etapa vital”, concluyó.

Ana Dávila en Alcorcón | Foto de la Comunidad de Madrid