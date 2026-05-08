Luz verde a la licitación del Centro Deportivo del Barrio Centro

El Ayuntamiento construirá un nuevo pump track para la primera infancia

El plan para la construcción de un centro deportivo en el Barrio Centro de Rivas da un paso hacia adelante. Con el estudio de viabilidad aprobado y una vez que el plazo de alegaciones ha llegado a su fin, el Ayuntamiento ha anunciado que el proyecto se encuentra ahora en la fase de adjudicación de la obra. La futura instalación deportiva se construirá en en una parcela situada al lado del CEIP Hans Christian Andersen.

Los clubes deportivos del municipio, así como los centros educativos, podrán hacer uso de este nuevo centro deportivo. Además, según a anunciado la alcaldesa, la piscina contará con los requisitos para poder llevar a cabo competiciones autonómicas e incluso nacionales. Aunque todavía no hay fecha para el comienzo de las obras, la empresa constructora tendrá un plazo máximo de dos años desde la adjudicación del proyecto para terminarlo.

El modelo «Supera» ante la racionalización de Montoro

El proyecto sigue un modelo de financiación similar al que se llevó a cabo en el Centro Deportivo Supera de La Luna. El Ayuntamiento cederá la explotación del espacio a la empresa a la que se le adjudique la obra. Esta será la encargada de construir y mantener las instalaciones deportivas durante los próximos años. Desde el consistorio reconocen que, debido a la ley de racionalización de 2013, los límites a la hora de contratar nuevo personal en el Ayuntamiento hacen que pensar en un nuevo polideportivo íntegramente público es imposible.

El Ayuntamiento contempla la creación de una comisión de seguimiento que lleve a cabo un control público de los servicios que ofrezca el centro deportivo. La empresa encargada de la gestión no podrá subir los precios sin el permiso de la comisión pública. Además, también necesitarán la aprobación del grupo de funcionarios para cambiar el tipo de servicios que presten.

Un nuevo pump track para los más pequeños

La Junta de Gobierno Local también ha anunciado la construcción de un pump track, que se convertirá en el segundo de la ciudad junto al que ya existe en La Casa + Grande. La iniciativa surge de los presupuestos participativos del último año.

El pump track, un circuito cerrado para patinadores y ciclistas, estará ubicado entre las calles Veintiocho de Junio y Gabriela Mistral, en el barrio de la Luna. Está dirigido a la primera infancia, niños y niñas de entre 3 y 12 años.

El proyecto plantea una instalación más pequeña en la que la dificultad es menor: rampas más bajas, cuestas menos pronunciadas. Un circuito sencillo para que los más jóvenes también puedan disfrutar.