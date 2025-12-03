Los robos con fuerza en domicilios y establecimientos bajan a niveles de la pandemia

Los ciberdelitos y los hurtos mantienen tres trimestres de subidas.

El Ministerio de Interior ha publicado los datos de criminalidad correspondientes al tercer trimestre de 2025, de julio a septiembre.

Como en balances anteriores, Rivas destaca por la alta tasa de estafas informáticas respecto al resto de grandes municipios de la Comunidad de Madrid. En concreto, en estos tres meses en Rivas se denunciaron 3.93 estafas cada mil habitantes. El siguiente municipio con mayor número de estafas sería Valdemoro con 2.85 delitos. La media madrileña se encuentra en 2.4. Las estafas en Rivas no sólo se mantienen a la cabeza, sino que también es la ciudad con mayor incremento. Este trimestre ha subido un 58% respecto al mismo trimestre del año anterior y acumula tres trimestres de subidas interanuales.

El mismo período de subidas acumulan los hurtos, que este trimestre han aumentado un 60% respecto al trimestre del año anterior. Entre julio y septiembre se denunciaron 4.46 hurtos cada mil habitantes. La media autonómica se encuentra en 3.67 hurtos. Rivas es el tercer municipio en este tipo de delitos tras San Sebastián de los Reyes y la capital.

Datos del Ministerio de Interior para los municipios madrileños

Delitos cada 1.000 habitantes

Descenso de robos en domicilios y establecimientos

Los robos con fuerza en domicilios y establecimientos han bajado un 35% el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. La bajada autonómica en este tipo de delitos ha sido del 3.7 %. Este descenso posiciona los robos en domicilios y establecimientos a niveles próximos a los que hubo en pandemia COVID, con apenas 0,38 robos cada mil habitantes.

Por parte del gobierno local se ha señalado que “estos datos evidencian el buen trabajo que se ha venido realizando en estos meses, tanto por parte de la Policía Local como por parte de la Guardia Civil”. El pasado 24 de septiembre la alcaldesa Aída Castillejo anunciaba la incorporación de 7 policías locales y 47 guardias civiles. También anunció un refuerzo de las patrullas a pie y el programa “Comercio seguro”. Este programa se puso en marcha por primera vez en 2013 y tenía como objetivo “mejorar la seguridad de los comercios basándose, fundamentalmente, en la prevención”.

Otra medida que se ha puesto en marcha, y que se presentó el pasado 28 de octubre, es un servicio de acompañamiento a víctimas de robos y hurtos. Con este acompañamiento, “las víctimas de este tipo de delitos podrán autorizar a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento que se personen en su nombre en el procedimiento judicial, para solicitar las medidas cautelares que sean necesarias para garantizar la protección de la víctima”.

Evolución de la criminalidad en Rivas

Aclaración sobre la Metodología

Calculamos los delitos que se producen cada trimestre a partir de los informados por el Ministerio de Interior y calculamos la tasa cada 1.000 habitantes según el último dato oficial publicado por el INE. Sólo ofrecemos la información de los delitos con una tasa mayor a un delito cada 100.000 habitantes. No se ofrece la categoría “Resto” de delitos porque, entendemos, genera una distorsión del análisis. Este «resto de delitos» se compone de delitos contra la seguridad vial, defraudaciones, amenazas, contra la administración de justicia… Los delitos contra la seguridad vial, que incluye el exceso de velocidad o conducir bajo el efecto del alcohol y las drogas, supusieron el 22% del total de los delitos a nivel estatal en 2020.

La variación que se ofrece es la evolución interanual de dichas tasas, para tener en cuenta el carácter estacional de algunos de los delitos.