Los jóvenes atletas de Rivas destacan en la final autonómica de cross escolar

Lograron ocho medallas en la competición celebrada el 22 de marzo en Torrejón de Ardoz.

Rivas-Vaciamadrid logró ocho medallas en la final autonómica de cross escolar. La cita tuvo lugar el 22 de marzo en Torrejón de Ardoz, donde compitieron los mejores atletas escolares de la región. La delegación ripense, formada por 31 jóvenes (16 chicas y 15 chicos), consiguió un oro, cuatro platas y tres bronces. Además, logró dos segundos puestos en la competición por equipos.

La prueba reunió a 570 participantes de 14 municipios de la Comunidad de Madrid. Deportistas que fueron distribuidos en categorías desde benjamín hasta juvenil, en una jornada que combinó competición y convivencia entre centros educativos.

Un oro juvenil y presencia en varias categorías de la final autonómica

El principal resultado individual llegó en categoría juvenil, donde Daniel Álvarez se alzó con el oro. En el mismo nivel competitivo, Isthar Bermejo sumó un bronce.

En categoría benjamín, Enzo Pintado (2017) y Lucas Rubio (2016) lograron sendas platas, mientras que Sofía Jiménez (2017) consiguió un bronce. A estos resultados se añadió el tercer puesto de Mario Gil en alevín (2014).

Estos podios reflejan la regularidad de Rivas en distintas edades dentro de la final autonómica de cross escolar, uno de los eventos más exigentes del calendario.

Dos platas por equipos en la categoría benjamín del cross escolar

En la competición colectiva, Rivas obtuvo dos platas por equipos en categoría benjamín. Fue tanto en primer año (2017) como en segundo año (2016), en pruebas disputadas en formato mixto.

Estos resultados consolidan el rendimiento conjunto del alumnado y el trabajo coordinado durante la temporada.

Cross Escolar en Rivas: un circuito previo de cuatro pruebas locales

Antes de la fase autonómica, el municipio organizó cuatro pruebas de cross escolar que sirvieron como clasificación. Este circuito permite seleccionar a los representantes y prepararles para una competición de mayor nivel.

Las medallas conseguidas en la final autonómica de cross escolar son otro hito que muestra la buena salud del deporte base ripense.