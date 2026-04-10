«Los Hijos del Sol», la novela ambientada en el Sáhara de Luis Vega Domingo

El escritor ripense combina el rigor histórico con la literatura en su undécima obra

Luis Vega Domingo presenta su nueva novela Los Hijos del Sol, que promete ser un viaje al corazón del Sáhara Occidental cargado de suspense. Inspirado en un viaje por Túnez, Argelia y el Sáhara, el autor ha llevado a la literatura uno de los conflictos geopolíticos más relevantes de la actualidad. La trama gira en torno a un grupo de amigos sumidos en una investigación en la que descubrirán las verdades ocultas sobre el enfrentamiento entre el Frente Polisario saharaui y Marruecos.

Una entretenida lección de historia

Además del rigor histórico de la obra, también es destacable su valor narrativo, con el que Vega Domingo consigue mantener la atención del lector. El libro, que promete estar lleno de giros inesperados, es una invitación a reflexionar sobre la libertad, el destino y el precio de la verdad. Todo un ejercicio en el que se combinan el entretenimiento puro y duro y la profundidad política del conflicto.

Con once obras a la espalda, Luis Vega Domingo no parece dispuesto a abandonar su labor literaria. Según la editorial detrás de su última novela, el escritor ripense tiene en mente nuevos proyectos que piensa plasmar sobre el papel.

Juicio – Grabado de Luis Vega

Una vida de «libro»

La labor de edición de Los Hijos del Sol corre a cargo de Letrame Grupo Editorial, un sello habitual en las obras de Vega Domingo. Letrame está detrás de títulos como Cazadores de Sombras, El asesino de la memoria o Historia de la Mafia Santa. La editorial presenta la obra como una «lectura imprescindible» para los amantes de la novela negra y los aficionados a la historia.

La carrera de Luis Vega Domingo despegó en 1997, cuando publicó Vivir en Rivas, un repaso a la historia del municipio desde la Guerra Civil. La obra explica cómo surge la ciudad que conocemos hoy en día, su rápido crecimiento demográfico y señala a sus vecinos como «un tesoro de incalculable valor».

Su pasión por contar Rivas le llevó a seguir escribiendo sobre el municipio, una labor que se materializó en Rivas se mueve (1999) y ha seguido hasta el día de hoy, con su charla Un recorrido por la aldea gala (2021).