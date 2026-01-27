Los grupos municipales del gobierno de Rivas “aprueban” en la encuesta ciudadana

La alcaldesa Aída Castillejo mejora en todas las características evaluadas.

El grupo municipal Izquierda Unida – Más Madrid – Verdes Equo se mantiene como el grupo municipal mejor valorado en la encuesta de valoración de servicios públicos. El grupo municipal en el que se encuentra IU, que ostenta la alcaldía desde 1991, ha obtenido una valoración media de 5,6. El otro grupo del gobierno, el PSOE, es la siguiente organización mejor valorada, con un 5.

Aumenta la distancia respecto al PP, que desciende hasta una media de 3,8. En esta última encuesta, realizada en noviembre, el PP es el único grupo municipal que baja. Se invierte la evolución de los últimos años, en los que el resto de grupos municipales habían descendido.

El grupo ultraderechista VOX ha obtenido una valoración media de 2,4 en una valoración 0 – 10.

La valoración de los grupos municipales se reproduce de manera simétrica al conocer la valoración de los portavoces de los mismos. José Luis Alfaro, portavoz del gobierno local y de IU-MM-VQ, se mantiene como el portavoz mejor valorado, con un 6,7. Un 6,5 de media ha recibido la portavoz socialista y vicealcaldesa, Mónica Carazo. Las dos portavoces de la oposición, Janette Novo (PP) y Eliana Palacios (VOX) empatan en un 4,3.

Menos de un tercio de las personas encuestadas conocían a al menos a uno de los portavoces. Carazo ha sido la portavoz más conocida, con un 31,5 % de personas encuestadas que sí conocen a la portavoz socialista. Novo es la segunda con mayor conocimiento (28,1 %). Los menores conocimientos los encontramos en Alfaro (19,5 %) y Palacios (8,8 %).

La honestidad es la mejor valorada

Aída Castillejo, la alcaldesa de Rivas, ha obtenido una puntuación media de 6 en su valoración general como alcaldesa. Se trata de la puntuación más alta de las 3 encuestas realizadas desde que preside el pleno municipal. La encuesta, además de preguntar por la valoración general, se pregunta por distintos aspectos como la honestidad o la capacidad de gestión. La honestidad es la característica mejor valorada de Castillejo, con un 6,1. La capacidad de liderazgo ha recibido un 5,9 de media. Le siguen con una media de 5,8 la proximidad a los ciudadanos y la capacidad de gestión. En todos estos aspectos la alcaldesa mejora respecto a la evaluación realizada a principios de 2025.

El 39,6 % de las personas que indican saben quién ocupa la alcaldía y el 43,1 % indica que Castillejo es de Izquierda Unida.

Respecto a la alcaldía, sube al 61,3 % quienes saben que IU forma parte del gobierno local. Un 52,3 % sitúan también al PSOE en el gobierno local.

El “cero” como rechazo por edad

El siguiente gráfico muestra cómo se ha respondido de 0 a 10 a cada portavoz según las características de la persona encuesta (sexo, edad, barrio e ideología).

En muchas ocasiones las puntuaciones medias, altas o bajas a una persona, se pueden entender a partir del porcentajes de respuestas “cero”. Mientras que las respuestas 1-4 pueden entenderse como un “suspenso” o un desacuerdo con la persona evaluada, el 0 suele entenderse como un rechazo absoluto. De hecho, normalmente las puntuaciones del 1 al 10 se pueden visualizar como una curva más o menos simétrica a ambos lados del máximo (denominada curva “normal”). Así, las personas con mejor valoración tendrán una curva más situada a la derecha del eje (con un valor máximo más próximo al 10) y las personas con peor valoración tendrán la curva más a la izquierda (valores próximos al 1).

Sin embargo, el 0 se sitúa fuera de esa curva y tiene una altura mayor o menor según el rechazo que provoca esa persona en el colectivo preguntado.

Tomando como referencia a la población general, son las portavoces de los grupos de derecha y de extrema derecha quieren obtienen mayor rechazo, con un 17,7 y un 21% de respuesta 0 respectivamente. El portavoz de IU-MM-VQ tiene un 3,4 %. La portavoz del PSOE muestra el menor rechazo con un 2,1 % de 0.

Evidentemente, estas proporciones de rechazo varían según las distintas muestras que analicemos.

Por sexo, la mayor diferencia la encontramos en el rechazo a Eliana Palacios, la portavoz de VOX. La ultraderechista es rechazada por el 15,5 % de lo hombres y el 28,5 % de ls mujeres, con una diferencia de 13 puntos. Más de 10 puntos encuentra también el rechazo indicado hace Novo, portavoz del PP, que pasa de un 12,4 % de los hombres al 23,9 % de las mujeres.

Alfaro (IU-MM-VQ) y Carazo (PSOE), por otro lado, aumentan el rechazo de las mujeres respecto al de los hombres en 2 puntos.

Rechazos por edad, barrio e ideología

Por edad, la población más joven (de 18 a 34 años) es la que muestra, en general, el mayor rechazo a todos los grupos excepto el PP. Entre los más jóvenes, el rechazo a Palacios alcanza el 37,1 %, a Alfaro el 8,3 % y Carazo el 7,9 %. En estos 3 portavoces, este es el mayor rechazo que cada uno alcanza según la edad. Novo, aunque recibe un 15,8 % entre los más jóvenes, alcanza un 25,6 % entre las personas de más de 65 años.

Por barrio, ninguna persona encuestada del barrio Oeste ha valorado con un 0 a Alfaro ni Carazo. Alfaro recibe rechazo del 4,9 % del barrio Centro y el 6,6 % del barrio Este. Carazo recibe menor rechazo en ambos barrios con un 2,4 y 5,4 % en Centro y Este respectivamente.

Novo y Palacios superan el 15 % de valoración 0 en los 3 barrios. En el barrio Este ambas superan el 20 % y en el barrio Oeste supera el 20% la portavoz de VOX.

Los datos por ideología han de leerse con prudencia, dado que la muestra en derecha y extrema derecha no alcanza a 100 personas en la muestra total y luego desciende según el grado de conocimiento. Esta pequeña muestra puede estar generando algunas anomalías, como que los portavoces de la izquierda tengan menos rechazo entre las personas de derecha y extrema derecha que las portavoces de PP y VOX.

Todos estos porcentajes se ofrecen sobre el total de la personas que indican que conocen a la persona , incluyendo a las personas que sí conocen a la persona pero no la valora. Sobre la muestra de 800 personas, valoran a José Luis Alfaro 156, a Mónica Carazo 253, a Janette Novo 225 y a Eliana Palacios 70 personas.