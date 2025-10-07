Los bulos sobre inmigración y el Ingreso Mínimo Vital

Desde su aprobación en 2020, los mensajes desinformadores sobre esta prestación y las personas migrantes no han parado de circular

Desde que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se aprobó en mayo de 2020, han circulado mensajes como que los inmigrantes en situación irregular pueden cobrar esta prestación (cuando no es así) o imágenes de personas extranjeras que supuestamente hacen cola para recibirla, entre otros. Sin embargo, no cualquiera puede acceder al IMV, ya que es una prestación dirigida a personas en situación de vulnerabilidad económica y que exige requisitos mínimos de residencia legal y efectiva en España.

La desinformación sobre que los “inmigrantes ilegales” pueden acceder a esta ayuda se reactivaron en septiembre de 2025, después de que El Mundo publicase que el Partido Popular proponía “prohibir el acceso al IMV a los inmigrantes que no tengan permiso de residencia”. Posteriormente, el artículo se ha modificado especificando que la medida excluiría a “inmigrantes que no tengan permiso legal de residencia de larga duración”. En este contexto, también se ha afirmado que con un certificado de urgencias hospitalarias las personas migrantes en situación irregular pueden acreditar residencia en España para cobrar esta prestación, pero es falso.

Así, ni “todas las personas que llegan en patera” tienen derecho al cobro del IMV, como afirman algunos mensajes, ni tampoco quienes entren a España como parte de redes de tráfico de personas. La excepción que contempla esta prestación para no tener que acreditar un año de residencia legal en España es que la persona sea víctima de trata de seres humanos, que no es lo mismo que el tráfico de personas, aunque a veces puedan estar conectadas.

También hay quienes afirman que desde los países de origen de algunas personas migrantes se enseña a solicitar el Ingreso Mínimo Vital estando en situación irregular. Es el caso del vídeo en árabe de tres conocidos youtubers que, en realidad, explican en qué consiste esta prestación y puntualizan que solo quienes tengan regularizada su situación pueden acceder a ella.

Otra de las narrativas más repetida a lo largo del tiempo es la de difundir imágenes descontextualizadas para que parezca que son personas migrantes cobrando el IMV. Una de ellas, en la que un grupo de hombres marroquíes esperan en fila ante las puertas del consulado de Marruecos, no tiene nada que ver con la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, como confirmó la propia institución a Maldita.es. Otra, de mujeres musulmanas con velo también en fila, lleva circulando desde, al menos, 2017, cuando una web marroquí la publicó para hablar de las personas marroquíes inscritas en la Seguridad Social en España. Y otra de personas supuestamente extranjeras esperando para solicitar el IMV resultó ser una foto tomada en la entrada de un banco de alimentos en Aluche (Madrid).

