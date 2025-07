Los autónomos no se van de vacaciones, según un estudio.

Este verano, uno de cada tres autónomos no tomará vacaciones, mientras que el 25% no se tomará ningún descanso durante todo el año.

Casi un tercio de los autónomos españoles no planea tomar vacaciones este verano. Mientras que un cuarto de ellos no espera tener un descanso en todo el año. Solo el 43,7% tiene previsto parar durante la temporada estival. Esto representa menos de la mitad de los autónomos. Según una encuesta realizada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) con más de mil entrevistas, el 11,4% planea tomar unos días libres en otra época del año. Mientras tanto, el 13,1% descansará, pero aún no ha decidido cuándo. Además, el 6,2% todavía no sabe si podrá tomar un descanso en algún momento.

Cuando se les pregunta si suelen tomar un descanso en cualquier momento del año, el 62,7% responde afirmativamente. Mientras que el 11,6% nunca se toma un descanso. Además, el 12% admite no haber cerrado su negocio por vacaciones en más de tres años. Por otro lado, el 4,5% en dos años o más, y el 6,7% en más de un año. Esto significa que el 23,2% de los autónomos no ha disfrutado de al menos unos días de vacaciones en cualquier época del año desde hace más de un año.

Ellas renuncian ligeramente menos a días de vacaciones que ellos

En cuanto a las diferencias de género, cabe destacar que las mujeres son más propensas a tomarse vacaciones. El 47,9% de las autónomas tiene previsto tomarse un descanso este verano. Esto es comparado con el 40,7% de los hombres. Además, entre los que no pueden descansar durante las fechas estivales, las mujeres son menos propensas a renunciar a algunos días libres. Hasta un 14,2% afirma tomarse unos días libres en otra época del año.

En particular, un 42% de los autónomos que viven en la costa planean disfrutar de unas vacaciones estivales. Por lo que salen perdiendo respecto al 46% de los que residen en el interior. Es destacable que casi tres de cada diez autónomos costeros (28,3%) afirman que no tomarán vacaciones en verano. Mientras que un 10,3% todavía no ha tomado una decisión aún y un 13,3% planea hacerlo en otra época del año. En resumen, la mitad de los autónomos costeros no se tomarán un descanso laboral durante el verano.

En los distintos sectores, los porcentajes de autónomos que harán una pausa en 2025 son los siguientes: 44,6% en el transporte, 43,2% en la construcción, 33,8% en el comercio minorista, 30,2% en la agricultura, 29,7% en la industria manufacturera, 25,4% en la hostelería y 10,2% en ámbitos relacionados con el turismo. Por lo tanto, este último grupo suele optar por irse de vacaciones en otra época del año.

Sobre esto, la descripción más común de las personas que toman vacaciones es la de una persona que trabaja como autónomo (47,9%). Generalmente en una ciudad (51,5%) dentro del país (46%). Teniendo empleados (45%) y que no trabaja en el sector turístico.

Los motivos de los autónomos para no coger vacaciones en verano

La mayoría de los autónomos que no toman vacaciones en verano lo hacen porque es la temporada de mayor afluencia de clientes en su negocio (46,8%). Esto les obliga a reprogramar sus días de descanso para otros meses más tranquilos. Además, el 28,6% debe estar presente en su negocio durante todo el año. Un 11,7% simplemente prefiere disfrutar de sus vacaciones en una fecha diferente. Aprovechan la flexibilidad que les brinda ser sus propios jefes. Sin embargo, un 13% no puede permitirse económicamente o tiene otras razones para no tomar vacaciones en verano. De los autónomos que eligen otras fechas, más del 70% opta por el otoño (50,7%) o el invierno (20,8%) para disfrutar de sus vacaciones.