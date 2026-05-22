Ley Antifraude y VeriFactu: cómo cambiará la facturación de empresas y autónomos en España

Novedades que van a cambiar la forma de trabajar de las empresas de nuestro país

La digitalización ya no es solo una ventaja competitiva para las empresas españolas: se está convirtiendo en una obligación legal. La llegada de la Ley Antifraude fiscal y del sistema VeriFactu obligará a autónomos, pymes y grandes compañías a adaptar sus programas de facturación y gestión para cumplir con los nuevos requisitos de la Agencia Tributaria.

Más allá del cumplimiento fiscal, este cambio está acelerando la implantación de soluciones ERP capaces de centralizar áreas como facturación, contabilidad, nóminas o almacén en una única plataforma.

Qué es la Ley Antifraude fiscal

La conocida como Ley Antifraude, aprobada mediante la Ley 11/2021, nace con un objetivo claro: combatir el fraude fiscal y evitar el uso de programas informáticos que permitan modificar o eliminar facturas sin dejar rastro.

La normativa exige que los sistemas de facturación garanticen:

La integridad de los datos

La conservación de los registros

La trazabilidad de todas las operaciones

La inalterabilidad de la información

El acceso de Hacienda a los registros cuando sea necesario

En la práctica, cualquier empresa o autónomo que utilice software de facturación deberá asegurarse de que su sistema cumple con estos requisitos técnicos.

Qué es VeriFactu y cómo funciona

Dentro de este nuevo marco aparece VeriFactu, el sistema impulsado por la Agencia Tributaria para verificar electrónicamente las facturas emitidas por empresas y profesionales.

El funcionamiento se basa en programas certificados que generan registros seguros de cada factura emitida. Estos sistemas incorporan elementos como:

Huellas digitales o hashes

Códigos QR en las facturas

Registros inalterables

Envío automático o disponibilidad inmediata de la información para la AEAT

El objetivo es que cada factura pueda ser comprobada de forma rápida y fiable, dificultando la manipulación de datos contables.

Cuándo entra en vigor VeriFactu

Aunque inicialmente estaba previsto para antes, el calendario de implantación de VeriFactu se ha retrasado. Si quieres saber cuándo entra en vigor VeriFactu, atento a las fechas previstas:

El 1 de enero de 2027 será obligatorio para empresas sujetas al Impuesto de Sociedades

El 1 de julio de 2027 entrará en vigor para autónomos y otros contribuyentes

Pese a ello, fabricantes de software y asesorías recomiendan empezar la adaptación cuanto antes para evitar problemas técnicos de última hora.

El papel clave del software ERP

La adaptación a VeriFactu no implica únicamente cumplir con Hacienda. También puede convertirse en una oportunidad para modernizar la gestión interna de las empresas.

Cada vez más negocios están apostando por sistemas ERP que integran diferentes áreas operativas en una sola herramienta:

Área Función principal Facturación Emisión de facturas y cumplimiento fiscal Contabilidad Control financiero y balances Nóminas Gestión laboral y salarial Almacén Inventario y logística CRM Gestión comercial y clientes

Centralizar todos estos procesos permite reducir errores manuales, mejorar la productividad y simplificar el cumplimiento normativo.

ERP, nóminas y almacén: en qué se diferencian

Muchas pequeñas empresas todavía utilizan programas independientes para cada tarea. Sin embargo, la tendencia actual pasa por integrar todas las áreas en sistemas conectados.

ERP

Es el núcleo de gestión empresarial. Permite conectar departamentos y unificar la información del negocio.

Software de nóminas

Se centra en contratos, salarios, cotizaciones e impuestos laborales.

Software de almacén

Gestiona stock, pedidos, entradas y salidas de mercancía.

Cuando estas herramientas trabajan de forma integrada, se reducen duplicidades y se obtiene una visión más completa de la empresa.

Cómo afecta VeriFactu según el tipo de negocio

Pymes

Las pequeñas y medianas empresas podrán automatizar facturación, impuestos y control financiero desde una única plataforma, reduciendo carga administrativa.

Asesorías

Los despachos profesionales necesitarán sistemas compatibles con la Ley Antifraude para gestionar múltiples clientes y cumplir con las nuevas obligaciones fiscales.

Empresas logísticas

La integración entre ERP y almacén permitirá controlar stock, rutas y facturación en tiempo real.

Autónomos

Los trabajadores por cuenta propia podrán emitir facturas adaptadas a VeriFactu sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Errores habituales al elegir software empresarial

Uno de los fallos más frecuentes es apostar por herramientas que no están preparadas para futuras exigencias legales.

También son habituales problemas como:

Elegir programas sin certificación

Utilizar sistemas poco escalables

Mantener procesos manuales

No integrar contabilidad y facturación

Descuidar la seguridad de los datos

Además, la Ley Antifraude contempla sanciones que pueden alcanzar los 50.000 euros por utilizar software no adaptado.

Adaptarse antes puede ser una ventaja

Las empresas que comiencen ahora la transición hacia sistemas compatibles con VeriFactu pueden obtener beneficios más allá del cumplimiento legal:

Mayor automatización

Menos errores administrativos

Mejor control financiero

Procesos más ágiles

Mayor confianza ante clientes y proveedores

A esto se suma la posibilidad de trabajar desde cualquier dispositivo y automatizar tareas repetitivas mediante soluciones en la nube.

Un cambio que ya está aquí

La implantación de VeriFactu y la Ley Antifraude supondrá un cambio importante en la forma de facturar y gestionar negocios en España. Aunque la obligatoriedad llegará en 2027, la adaptación tecnológica ya ha comenzado en muchas empresas.

Contar con un software ERP preparado para la nueva normativa no solo ayudará a evitar sanciones, sino que también puede mejorar la eficiencia y la competitividad de cualquier negocio.