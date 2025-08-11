Lautaro, talento local en la Olimpiada Matemática Junior de Madrid

El joven ripense de 14 años representará a Rivas y a la Comunidad de Madrid en la final nacional, tras ser uno de los ganadores autonómicos.

Lautaro Affonso Busnadiego, estudiante de 14 años del instituto Profesor Julio Pérez, se proclamó como uno de los ganadores de la Olimpiada Matemática Junior de Madrid. El certamen, celebrado recientemente, reunió a 405 alumnos de 2º de la ESO de toda la región. Lautaro, vecino de Rivas, representará a Madrid en la final nacional tras superar varias fases del concurso.

Datos clave de la Olimpiada Matemática Junior de Madrid y visión de los docentes

La Olimpiada Matemática Junior de Madrid es un evento anual que busca potenciar el pensamiento lógico y la creatividad matemática entre los jóvenes. Este año, 405 estudiantes participaron en la fase inicial y solo 57 accedieron a la final. Diez resultaron ganadores, entre ellos Lautaro, quien junto a otro compañero, representará a Madrid en la final nacional de Albacete.

“La principal utilidad es desarrollar las capacidades de pensamiento crítico y abstracción y de pensamiento inductivo y deductivo, para utilizarlas en la vida diaria”, explica José Luis Muñoz, profesor de matemáticas y responsable de la preparación de los alumnos para las pruebas de la Olimpiada Matemática Junior de Madrid.

Elementos destacados de la Olimpiada Matemática Junior de Madrid:

Dos convocatorias: 6º de primaria y 2º de la ESO.

Fase individual y fase grupal, con tres problemas en cada una.

Final nacional del 25 al 28 de junio en Albacete.

Impacto local y testimonio familiar

El éxito de Lautaro en la Olimpiada Matemática Junior de Madrid es motivo de orgullo para la comunidad educativa de Rivas. Su familia destaca su afición por los retos lógicos y su creatividad desde pequeño. “Siempre le gustaron los juegos de lógica, pero no es especialmente aficionado a las matemáticas, de hecho es más de escribir”, comenta su madre.

Además, Lautaro reconoce que disfruta más de asignaturas como Física, Química o Plástica, aunque valora el desafío intelectual que suponen los problemas de lógica. “Las matemáticas que implican resolver el clásico problema con fórmulas, no. Me parecen un poco tediosas. Pero si se plantea como un problema de lógica, me gustan, porque supone enfrentarte a un desafío”, afirma Lautaro.

Al cierre, la brillante participación de Lautaro Affonso en la Olimpiada Matemática Junior de Madrid le permitió ser seleccionado. Representará a la Comunidad de Madrid en la final nacional junto a otro de los ganadores. Esta Olimpiada con éxito ripense refuerza el compromiso de los centros educativos de Rivas con el talento joven y la promoción de las ciencias. Su ejemplo inspira a otros estudiantes a afrontar nuevos retos académicos.

Lautaro, con su profesor de Matemáticas, José Luis Muñoz. Fotografía de PACO MARISCAL, publicada por el Ayuntamiento de Rivas.