Las reclamaciones a Metro Madrid aumentaron un 12 % en 2025

En 2025 se presentaron 14.530 reclamaciones ante el transporte público.

Las reclamaciones ante el Metro madrileño han aumentado en 2025 un 12 % respecto al año anterior. En concreto, han sido 14.530 reclamaciones respecto a las 13.013 de 2024.

Las reclamaciones llevan 4 años en ascenso, después de haber descendido drásticamente en los primeros años de la pandemia COVID.

En septiembre de 2025 se alcanzó el máximo anual de 1.775 reclamaciones. Se trata del máximo de reclamaciones desde octubre de 2019. Ese año, en julio se alcanzaron las 3.901 reclamaciones.

Reclamaciones Metro Madrid 2020-2025. Fuente: Metro Madrid

Quejas en la frecuencia de los trenes

Las quejas en 2025 abarcan hasta 60 tipos diferentes de causas, aunque encabezan las quejas por la baja frecuencia de los trenes (4.725). La temperatura en los vagones es el segundo motivo de reclamación, con 2.088 escritos que contienen este tema.

En materia de accesibilidad, se encuentran quejas relacionadas con el funcionamiento de las escaleras mecánicas (454), la accesibilidad de personas con movilidad reducida (337) o el funcionamiento de los ascensores (294).

¿Cómo realizar la reclamación?

Metro de Madrid ofrece a sus clientes cinco vías para presentar una reclamación por cualquier aspecto del servicio. Las personas usuarias pueden utilizar las hojas oficiales de reclamaciones, disponibles en los vestíbulos principales de las estaciones p presentar su queja a través de la web de Metro de Madrid, en el apartado de atención al cliente. También se puede contactar con el Centro Interactivo de Atención al Cliente por teléfono a los números 900 444 404 ó 917 796 399; acudir de forma presencial a los centros de atención al cliente situados en las estaciones de Sol y Plaza de Castilla; o enviar su reclamación por correo postal a la sede de la compañía en Madrid (Avda. Asturias, 4. 28029).