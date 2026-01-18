“Las pensiones públicas sí son viables si y sólo si hay una mayoría social dispuesta a defenderlas”

Sánchez Mato explica datos que “debemos conocer todas y todos”.

El economista Carlos Sánchez Mato ha explicado en Rivas la situación de las pensiones públicas. Ha sido en el acto organizado por la Red de Pensionistas de Izquierda Unida de Rivas Vaciamadrid. El acto ha sido presentado por José Luis Darriba, de la Red de Pensionistas. Darriba ha presentado a Sánchez Mato no sólo como economista experto en políticas públicos sino, sobre todo, como “activista”.

Sánchez Mato ha enfatizado, durante los 40 minutos que ha durado su intervención inicial, en la viabilidad del sistema público de pensiones. “El sistema públicos de pensiones es perfectamente viable desde el punto de vista económico y presupuestario”, ha destacado. A pesar de la afirmación acerca de su viabilidad, el exconcejal de Madrid ha matizado que “las pensiones públicas sí son viables si y sólo si hay una mayoría social dispuesta a defenderlas”. Para esa mayoría social, ha añadido que es importante que la la lucha no la hagan solos los movimientos de pensionistas, sino junto a organizaciones políticas, sindicales y de trabajadores que aún no tienen edad para su jubilación.

“Queremos pan y queremos rosas”

Sobre cómo financiar el sistema, Sánchez Mato ha dicho que los recursos existen, pero hay que decidir si se destina a tanques o ha pensiones. Además, ha recordado que el gobierno central puede recaudar más. Ha presentado la propuesta de IU, que recaudaría 111.000 millones de euros de “los que se están yendo de rositas”, en referencia a grandes rentas. “IU siempre ha defendido lo mismo”, ha insistido el economista, que ha reivindicado que “la generosidad también se mide en términos financieros”.

Esta propuesta fiscal no sólo recaudaría para el sistema público de pensiones, sino para garantizar otros derechos, como la vivienda. “Queremos pan y queremos rosas”, ha dicho.

Entre generaciones

Han tenido un papel protagonista en la discusión los relatos que se producen en algunos medios de comunicación respecto a una supuesta lucha generacional. “Es un debate interesado”, critica Sánchez Mato. Los estudios que afirman que los sistemas públicos de pensiones son insostenibles, señala el economista, los hacen “los que necesitan que los sistemas públicos sean insostenibles”. También ha explicado al detalle que no es cierto que cada vez se acude más a sistema privados.

Sobre la reforma del sistema en 2021, Sánchez Mato lo ha definido de “éxito” en la defensa del sistema público. “No soy triunfalista”, ha dicho. “Ha sido la única vez en la que una modificación del sistema de pensiones ha mejorado en lugar de empeorado derechos, aunque la reforma tuviera limitaciones”, ha incidido. Se trata, recuerda, de un avance en millones de euros. Por estos millones, “viene este discurso para que los hijos se peleen con los padres”.

Después se ha producido un turno de preguntas moderado por María Paz Parrilla, que fue concejala de Mayores en el Ayuntamiento de Rivas.