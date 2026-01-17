IU Rivas invita a Sánchez Mato a hablar sobre las pensiones públicas

El exconcejal del Ayuntamiento de Madrid participa en un acto este sábado por la mañana.

Hoy a las 12 horas se celebra el acto público «Las pensiones públicas sí son viables». El acto está organizado por la Red de Pensionistas de Izquierda Unida de Rivas Vaciamadrid y tendrá lugar en su sede, en el Centro Cívico Covibar. IU Rivas ha invitado al exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato. El economista Sánchez Mato, que fue concejal de Hacienda con la alcaldesa Manuela Carmena, es experto en políticas públicas.

Este tema no sólo puede resultarle de interés a los más de 12.000 vecinos que cobran una pensión contributiva en Rivas, sino al público ripense en general. Un sistema público de pensiones es la garantía para las generación que vayan a jubilarse más adelante.

La invitación al acto destaca la defensa de los datos frente a los bulos. Con este fin, el de dar información que contrarreste el poder de difusión del bulo, Sánchez Mato comparte diferentes análisis en su canal de Telegram y otras redes sociales.

Habrá servicio de ludoteca disponible, para las personas que acuda con niños y niñas.