OPINIÓN

Las contradicciones de los ‘cachorros‘ del PP de Rivas que borran pintadas favorables a la sanidad pública

Artículo de opinión del reconocido periodista ripense Nino Olmeda

‘Jugar con la sanidad pública puede hacer de la salud de todos, un juguete roto’. Esta poesía aparecía pintada en un muro cercano a la estación de Metro de Rivas-Vaciamadrid. También, el autor de la citada frase, Francisco Pisonero. Yo vivo en el pueblo, pero acudo muy a menudo a la zona de Covibar para ver a mi hija Leire, ir a la peluquería de la plaza de Las Ranas, donde varias mujeres afables y buenas profesionales atienden a los que necesitamos un corte de pelo. También es zona de paso para acudir al Centro de Salud La Paz, que frecuento cuando el dolor de mi cuerpo lo requiere y las listas de espera lo consienten.

Ayer, 14 de abril, aniversario de la proclamación de la II República, me desperté temprano para acudir al Hospital del Sureste (Arganda) de referencia para los más de 100.000 vecinos de Rivas. Cuando terminé de ser atendido en Radiología por varias profesionales (doctora, estudiante de sexto de Medicina y una técnica en esta materia), que realizaron una punción en el cuello indolora y con un trato exquisito, hice el viaje de siempre para visitar a mi hija: recorrido en mi vehículo por el Parque Lineal, giro a la izquierda para acceder a la estación de Metro de Rivas Vaciamadrid y en el muro que da entrada al parking público veo la nada protagonizada por unos jóvenes de derechas que borraron esa poesía y otras más en defensa de la sanidad pública.

Rabia ante el borrado del mural

Sentí extrañeza y rabia por esta indecente actuación de unos jóvenes de Nuevas Generaciones del PP de Rivas, que hicieron este borrado de consignas en favor de la sanidad pública alegando que eran “consignas ideológicas”. Este lavado de rostro de los muros que claman por una sanidad pública mejorada solo sirve para poner en evidencia la que nos lleva ofreciendo el PP en sus 30 años al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Tenemos falta de médicos en el Hospital del Sureste, el peor dotado de la región, y con lista de espera en Radiología, Traumatología, Neurología, entre otras, de más de diez meses. Lo mismo pasa en los centros de salud, que ofrecen esperas indecentes y dos fisioterapeutas para 100.000 ripenses. Y la carencia de pediatras es llamativa. “Faltan médicos”, dicen los sanitarios a todos los que quieran escuchar, al preguntar por la espera que desespera a muchos pacientes.

Una clara incoherencia

Teniendo en cuenta el funcionamiento de la sanidad pública que dice defender la lideresa del PP en la región, Isabel Díaz Ayuso, quien no atiende las necesidades sanitarias de los madrileños y lo destroza todo ahuyentando a los pacientes de la pública para buscar refugio en el negocio privado, es una clara incoherencia que los ‘cachorros’ de Ayuso en Rivas limpien paredes y muros con frases y poesías en favor de la sanidad pública que tan bien dice defender esta lideresa.

Es una clara incoherencia de estos jóvenes partidarios de la obediencia debida a la jefa. Es una contradicción entre borrar las pintadas y la postura del PP sobre la sanidad pública, resaltando cómo sus políticas han contribuido a la privatización. Además, con su limpieza atacan la libertad de expresión porque las pintadas son una forma legítima de manifestar opiniones y preocupaciones sobre la sanidad pública, que deberían ser respetadas.

Quizás estos limpiadores tenían en mente el impacto social de esos murales. Estas pintadas eliminadas podían generar conciencia y debate sobre la importancia de mantener un sistema sanitario público y accesible. Estos jóvenes de derechas podían haber propuesto un diálogo constructivo sobre las preocupaciones expresadas en las pintadas, en vez de manchar las paredes con su ignorancia y poca imaginación. Estos niños de derechas, quizás, hicieron lo que hicieron pensando en un futuro concurso para nuevos empleos en el Servicio Municipal de Limpieza. Ellos van ya con la experiencia de limpiadores ganada a pulso. Si fueran conscientes de la situación de la Atención Primaria y Hospitalaria en su localidad, Rivas, no harían memeces como las protagonizadas para blanquear los déficit y carencias en materia de atención a la salud de los ripenses y demás madrileños.