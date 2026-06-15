La vida es un regalo: ábrelo cada día con el nuevo libro de AnamCaraElix

La escritora tras el pseudónimo, Elisa López, hará su debut el miércoles 17.

¿Te has parado a pensar en todo lo que cargamos en nuestra mente que ya no nos sirve? A menudo, el camino hacia una madurez plena no consiste en acumular más conocimientos, sino en hacer una limpieza interior. Bajo esta premisa nace Para aprender, desaprender, la esperada primera publicación de AnamCaraElix, el pseudónimo literario de Elisa López Abejarom.

Si buscas una lectura con sentido o te encuentras en plena transición hacia la jubilación, apunta esta fecha en tu calendario: el próximo miércoles 17 de junio a las 19:00 horas tendrá lugar la presentación oficial de una obra que promete cambiar tu perspectiva sobre el paso del tiempo en el Centro Social de Covibar.

Un bálsamo literario para la madurez y la jubilación

Para aprender, desaprender no es un libro común de autoayuda; es el resultado de más de quince años de experiencia acompañando, escuchando y compartiendo vivencias con personas mayores. Su autora ha volcado en estas páginas un mapa emocional compuesto por relatos íntimos, reflexiones profundas y herramientas sumamente sencillas.

El objetivo principal de la obra es invitar al lector a: Soltar viejas creencias y prejuicios arraigados, romper estructuras mentales que limitan el crecimiento personal, Abrir espacio a nuevas oportunidades y a un pensamiento mucho más libre y abrazar la vejez y la jubilación desde una mirada amable, curiosa y sin miedos.

El nombre AnamCaraElix es toda una declaración de intenciones: une el concepto celta de «alma amiga» con el de «elixir», presentándose como una compañía reconfortante para el lector.

Elisa López Abejarom: la voz que escribe desde el alma

Detrás de este evocador pseudónimo se encuentra Elisa López Abejarom, una escritora que destaca por su capacidad para caminar despacio y observar el mundo con los cinco sentidos. Elisa posee el don de escuchar tanto los silencios como las palabras, logrando que su escritura nazca directamente de la piel, la memoria y las emociones.

Tras cerrar su propia etapa laboral, Elisa encontró en los libros un refugio cálido para respirar, comprender y reinventarse. Su obra se siente como una conversación íntima y susurrada al oído, ideal tanto para el crecimiento personal como para convertirse en el regalo perfecto con sentido para nuestros seres queridos.