La Sinfónica de Rivas celebra una velada francesa

El segundo concierto de la temporada 2025-2026 reunirá obras de Debussy, Chaminade, Fauré, Dukas y Bizet.

La Orquesta Sinfónica de Rivas Alma Mahler ofrece este sábado 15 de noviembre (20.00, Auditorio Pilar Bardem) su segundo recital de la temporada 2025-2026, con un programa dedicado a la música francesa de finales del siglo XIX y comienzos del XX. La velada culminará con el célebre Bolero de Maurice Ravel, una de las composiciones más emblemáticas del repertorio clásico.

Bajo la dirección de su titular, Jorge G. Cuenllas, la orquesta contará con la participación de la flautista Violeta Gil (Jerez de la Frontera, 1996), intérprete de reconocida proyección internacional. Gil abordará dos obras maestras para su instrumento: el Concertino para flauta y orquesta de Cécile Chaminade y la Fantasía (Op. 79) de Gabriel Fauré, piezas que combinan lirismo, virtuosismo y delicadeza sonora.

Formada en los conservatorios superiores de Róterdam y Friburgo, donde obtuvo calificaciones de honor, Gil ha sido premiada en certámenes como el Carl Nielsen International Competition (2022) y el Severino Gazzelloni (2018).

El programa se completa con la Petite suite de Claude Debussy, de refinada atmósfera impresionista; el poema sinfónico El aprendiz de brujo de Paul Dukas, inspirado en la célebre leyenda del aprendiz incapaz de dominar la magia; y la segunda suite del ballet L’Arlésienne de Georges Bizet, con melodías tan reconocibles como el Intermezzo o la Farandole.

Las entradas (14 euros, con descuentos disponibles) pueden adquirirse en entradas.rivasciudad.es o en la taquilla del auditorio.