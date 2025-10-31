La salud mental, transversal en los servicios municipales

Conoce los recursos municipales en materia de salud mental en Rivas.

Además de los recursos que existen en Atención Primaria y en el Centro de Salud Mental de Rivas, el Ayuntamiento ripense también pone a disposición de los vecinos varios instrumentos municipales para cuidar su bienestar psicológico. Según cifras municipales, en 2024 se llevaron a cabo 1.327 atenciones realizadas en mediación familiar, 1.174 atenciones en población infanto juvenil y 691 atenciones realizadas desde los servicios relacionados con mujeres, teniendo en cuenta que una persona puede ser atendida en varias ocasiones.

La Concejalía de Bienestar Social cuenta con un servicio de atención psicosocial integral, que funciona de forma transversal. Esto significa que se coordina con otros servicios municipales, como el punto local del Observatorio Regional contra la Violencia de Género o los servicios integrales de atención a la infancia y a la juventud.

También se interviene en mediación familiar, tanto en el ámbito de la pareja o mediante intervenciones con la unidad familiar, de forma integral o individual. Además, el servicio se ha reforzado incluyendo también a las personas mayores, como apoyo y acompañamiento en el proceso del envejecimiento activo y saludable.

Atención y asesorías para infancia y juventud

La salud mental de niños, niñas y jóvenes es uno de los focos donde el Ayuntamiento ha reforzado sus servicios. Según fuentes municipales, a través de la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud, el servicio ha incrementado su presupuesto en un 60% con respecto al año anterior. Este servicio ofrece orientación y asesoramiento ante situaciones de dificultad, que muchas veces tienen que ver con las relaciones familiares, la toma de decisiones, cómo afrontar conflictos con amistades, sexualidad o la adaptación a los nuevos cambios de etapa educativa.

Por estas asesorías pasan chicos, chicas de entre 12 y 30 años, chicas y mujeres jóvenes de 12 a 25 años y niños y niñas preadolescentes, de entre 10 y 12 años. Para acudir a este servicio, las personas interesadas deben pedir cita previa en las direcciones de correo informacionjuvenil@rivasciudad.es y aintegral@rivasciudad.es, o en el teléfono 916666908. Pueden ir solos o solas, en compañía de familiares o de amistades.

También desde el ámbito de la atención psicosocial, se enmarca el programa de prevención del absentismo escolar.

Atención a mujeres

En el ámbito de mujer, al servicio de atención psicosocial se derivan aquellas mujeres, así como niños y niñas, que han pasado antes por el punto local del Observatorio de Violencia de Género. Este servicio se amplió hace casi un año con dos trabajadoras sociales y dos psicólogas.

Un nuevo plan de bienestar emocional y prevención del suicidio

Además, el Ayuntamiento anunció el pasado 10 de octubre que impulsará un plan estratégico de bienestar emocional y prevención del suicidio, “una iniciativa pionera que pone la salud mental en el centro de la agenda pública”.

Este plan será redactado por un Comité de Bienestar Emocional y de Prevención del Suicidio de próxima constitución. Este nuevo órgano estará integrado por “personal técnico de las administraciones local, autonómica y central” y que contará con representantes de entidades y con personas expertas en áreas como la salud, la educación, los servicios sociales o la seguridad.