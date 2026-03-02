La Ruta del Cocido reúne a 46 restaurantes este 2026

El certamen gastronómico se celebra hasta el 31 de marzo en la Comunidad de Madrid y provincias limítrofes.

La Ruta del Cocido Madrileño celebra su XVI edición desde el pasado 15 de febrero hasta el próximo 31 de marzo con la participación de 46 restaurantes de la Comunidad de Madrid, Toledo y Guadalajara. El objetivo es promocionar uno de los platos más emblemáticos de la región, recientemente declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Patrimonio Inmaterial, y consolidar su atractivo dentro y fuera del territorio madrileño.

Durante más de un mes, los establecimientos adheridos ofrecerán un menú completo centrado en el tradicional cocido madrileño. Los comensales podrán además votar por su propuesta favorita, lo que determinará el restaurante ganador del título de Mejor Cocido Madrileño 2026.

Un concurso con premios y votaciones

El sistema es sencillo: cada cliente elige su cocido preferido y lo puntúa. El establecimiento que obtenga más votos se alzará con el reconocimiento principal, que en la pasada edición recayó en el restaurante La Gran Tasca.

Además del galardón al mejor cocido, la organización concederá otros premios específicos como Mejor Sopa de Cocido, Mejor Vuelco de Carne y Mejor Vuelco de Garbanzos, categorías que ponen el foco en las distintas fases del plato.

En esta edición, el periodista y comunicador Goyo González ejerce como embajador del evento gastronómico.

Más allá del plato: talleres y producto regional

La Ruta del Cocido no se limita a la degustación en sala. El programa incluye talleres, charlas y experiencias gastronómicas vinculadas al producto local. Las actividades contarán con la participación de figuras de calidad reconocidas en la Comunidad de Madrid, como la Denominación de Origen Protegida Aceite de Madrid, la Indicación Geográfica Protegida Carne de la Sierra de Guadarrama y la DOP Vinos de Madrid.

Con esta iniciativa, el Gobierno regional busca reforzar la promoción del producto madrileño y el turismo gastronómico, especialmente en temporada invernal, cuando el cocido alcanza su mayor demanda.

Previsión de crecimiento en 2026

La edición de 2025 cerró con 170.000 comensales y alrededor de 90.000 raciones servidas. Para este año, la previsión es superar esas cifras y alcanzar los 99.000 servicios.

La Ruta del Cocido Madrileño se ha consolidado como una de las citas culinarias más reconocidas del calendario gastronómico de la Comunidad de Madrid. Para los vecinos de municipios como Rivas-Vaciamadrid, supone una oportunidad para descubrir nuevos restaurantes dentro de la región y participar en una votación que cada año gana más seguimiento.

El listado completo de restaurantes participantes y las actividades paralelas puede consultarse a través de los canales oficiales del certamen.