LA RADIO EN LA ERA DIGITAL: ¿Cómo sigue brillando?

Descubre cómo la radio sigue brillando en la era digital y manteniendo su esencia única. En este fascinante episodio, exploramos junto a Jaime de «Desafinados» y DJ Gonzalo M de EDM RADIO cómo la radio ha evolucionado para adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su conexión al pasado. Desde Rivas, hablamos del poder de la radio para unir generaciones y adaptarse a los avances tecnológicos, como el DAB y los híbridos entre radio y plataformas audiovisuales.

Únete a esta debate cargada de historias inspiradoras, anécdotas sobre la pandemia, el impacto social de las emisoras locales, nacionales y la magia de escuchar voces que nos acompañan en nuestro día a día. Además, descubrirás cómo la radio sigue siendo un pilar fundamental en momentos clave como el apagón, y cómo los programas en directo y formatos híbridos están conectando con nuevas audiencias.

¡Dale play y comparte esta celebración de la radio como medio atemporal que sigue reinventándose para llegar a todos los rincones!