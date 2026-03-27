La primera operación salida con la baliza V-16 prevé más de 17 millones de desplazamientos

Te contamos las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La operación especial de tráfico de Semana Santa, la primera con la baliza V-16, prevé superar los 17 millones de desplazamientos entre las 15.00 horas de este viernes y la medianoche del lunes 6 de abril.

Según informó la Dirección General de Tráfico (DGT) en un comunicado, para la primera fase de la operación, del viernes 27 al Domingo de Ramos, están previstos 4,3 millones de movimientos de largo recorrido por carretera.

La segunda fase estará comprendida entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en siete Comunidades Autónomas (Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad valenciana).

Desde la DGT señalaron que en estos días festivos se prevé que «muchos motoristas aprovecharán para salir a rodar sus motos. Un plan perfecto que no debe truncarse por un siniestro vial». En este sentido, indicaron, «en la Semana Santa del año pasado, fallecieron 27 personas en 26 siniestros de tráfico, de los cuales 8 eran motoristas, una cifra que esperamos no se repita en esta ocasión y que, gracias al respeto a las normas, todos podamos disfrutar de unos días de descanso sin incidencias».

Ante la previsión de más de 17 millones de desplazamientos, Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para las que cuenta con la máxima disponibilidad de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y medios técnicos: radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad, además de los medios aéreos.

Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria.

RECOMENDACIONES

Como recordó la DGT, la Semana Santa es el primer éxodo masivo de tráfico tras la entrada en vigor de la obligación de llevar la baliza V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera.

Desde el pasado 1 de enero, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo, es obligatoria la utilización del dispositivo con el fin de avisar al resto de usuarios de la vía, no sólo de manera física a través de la luz sino, aún más importante, de manera virtual a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles y de los Paneles de Mensajería Variable situados en las carreteras para que adopten las medidas oportunas de prevención ante la incidencia que se van a encontrar en carretera, destacó Tráfico. Cada día, de media, la plataforma DGT 3.0 recibe la activación de unas 2.700 incidencias a través de la V-16.

Además, otra novedad en este periodo serán las mejoras incorporadas al teléfono de información del estado de las carreteras 011, que ha implementado Inteligencia Artificial a través de la incorporación de capacidades avanzadas de procesamiento del lenguaje (PLN) que permiten la transcripción automática de las interacciones, la identificación de entidades relevantes y el análisis del estado emocional del usuario. Además, a partir de ahora el sistema permitirá atender, no solo en castellano, sino también en inglés, catalán, gallego y euskera.

Como siempre, la DGT insiste en la importancia de planificar el viaje con antelación por la ruta más segura para evitar imprevistos, además de informarse del estado de las carreteras y de cualquier incidencia que pueda surgir en el camino a través de las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, los boletines informativos en radio y televisión, o bien llamando al mencionado teléfono 011.