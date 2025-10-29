La Plataforma Rivas por la Sanidad Pública critica un nuevo retraso en el centro de salud del barrio de La Luna

El colectivo en defensa de la sanidad denuncia casi una década de promesas incumplidas.

La Plataforma Rivas por la Sanidad Pública ha mostrado su malestar ante el nuevo anuncio de una posible fecha para la apertura del cuarto centro de salud de Rivas Vaciamadrid, ubicado en el barrio de La Luna. Según recuerdan, la parcela destinada a este equipamiento fue cedida en 2018 y, desde entonces, se han sucedido varios anuncios sin que el proyecto haya llegado a materializarse.

El colectivo cuestiona que la presidenta del PP de Rivas, Janette Novo, atribuya ahora el avance del proyecto a la “buena relación institucional” con el Gobierno regional. “Si fuera por eso, ¿por qué no se ha hecho antes?”, plantea la Plataforma, que acusa al Partido Popular de no priorizar la sanidad pública.

Desde la entidad vecinal reivindican que la apertura del nuevo centro no debe limitarse a un edificio vacío, sino que debe contar con profesionales suficientes, “bien tratados y bien pagados”, para evitar la falta de personal médico que afecta actualmente a otros centros del municipio.

La Plataforma insiste además en la necesidad de que el centro disponga de especialidades y servicio de urgencias con personal médico. “Solo dos ciudades de más de 100.000 habitantes, Parla y Rivas, carecen de hospital o centro de especialidades”, recuerdan, subrayando la desigualdad respecto a otros municipios con menor población que sí disponen de estas infraestructuras.

Por último, la organización lamenta la “falta de compromiso” de representantes locales del PP, a quienes acusa de ausentarse de los plenos municipales cuando se debate sobre la sanidad pública. “Exigimos nuestro derecho a una sanidad pública y de calidad, que pagamos con nuestros impuestos”, concluye el comunicado.