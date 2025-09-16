La periodista Silvia Intxaurrondo presenta su novela en el Ateneo Republicano de Rivas

El acto con la autora de «Solas en el Silencio» será el próximo 8 de octubre a las 17:30 horas en la Casa de Asociaciones.

La periodista Silvia Intxaurrondo presentará su primera novela, ‘Solas en el silencio’, el próximo miércoles 8 de octubre a las 17:30 h. Lo hará en el salón de actos de la Casa de Asociaciones de Rivas (Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n, Covibar) invitada por el Ateneo Republicano de Rivas.

En el acto, la autora estará acompañada por Víctor Reloba López, periodista y director de Zarabanda . Tras la presentación inicial, se celebrará un coloquio que finalizará con las preguntas del público. Además, fuera de la sala, se podrán adquirir ejemplares del libro, que la autora firmará al término del encuentro.

El evento está organizado por el Ateneo Republicano de Rivas, con la colaboración de la Librería Las Hojas y la editorial HarperCollins.

Con esta iniciativa, el Ateneo Republicano de Rivas retoma sus actividades en el nuevo curso y refuerza su compromiso con la difusión cultural y la promoción de la lectura, ofreciendo un espacio de diálogo y de cercanía entre escritores y ciudadanía.