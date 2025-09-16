Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡COLABORA!
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡AHORA EN LA TV!
Buscar
Facebook Instagram Twitter Whatsapp Telegram Youtube
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda

La periodista Silvia Intxaurrondo presenta su novela en el Ateneo Republicano de Rivas

Cartel anunciador de la presentación de la novela "Solas en el silencio" de Silvia Intxaurrondo. Incluye una foto de la autora, la portada del libro, detalles del evento y logotipos de los organizadores sobre fondo oscuro.

El acto con la autora de «Solas en el Silencio» será el próximo 8 de octubre a las 17:30 horas en la Casa de Asociaciones.

La periodista Silvia Intxaurrondo presentará su primera novela, ‘Solas en el silencio’, el próximo miércoles 8 de octubre a las 17:30 h. Lo hará en el salón de actos de la Casa de Asociaciones de Rivas (Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n, Covibar) invitada por el Ateneo Republicano de Rivas.

En el acto, la autora estará acompañada por Víctor Reloba López, periodista y director de Zarabanda. Tras la presentación inicial, se celebrará un coloquio que finalizará con las preguntas del público. Además, fuera de la sala, se podrán adquirir ejemplares del libro, que la autora firmará al término del encuentro.

El evento está organizado por el Ateneo Republicano de Rivas, con la colaboración de la Librería Las Hojas y la editorial HarperCollins.

Con esta iniciativa, el Ateneo Republicano de Rivas retoma sus actividades en el nuevo curso y refuerza su compromiso con la difusión cultural y la promoción de la lectura, ofreciendo un espacio de diálogo y de cercanía entre escritores y ciudadanía.

Cartel anunciador de la presentación de la novela "Solas en el silencio" de Silvia Intxaurrondo. Incluye una foto de la autora, la portada del libro, detalles del evento y logotipos de los organizadores sobre fondo oscuro.

¡Difunde la noticia!
Banner Ayuntamiento de Rivas Cultura en la Calle

Contenido relacionado