La inversión inmobiliaria en Madrid lo convierte en el segundo destino europeo más atractivo

Madrid alcanza el segundo puesto en Europa para inversión inmobiliaria, captando 17.000 millones de euros en 2024 y consolidándose como refugio de inversión internacional tras Londres.

La capital española ha logrado un hito histórico al posicionarse como el segundo destino más atractivo de Europa para la inversión inmobiliaria, según el último informe de mercado publicado por la consultora internacional JLL. Este reconocimiento sitúa a la inversión inmobiliaria en Madrid únicamente por detrás de Londres. Supera a tradicionales plazas financieras como París, Berlín y Ámsterdam, tras captar 17.000 millones de euros en inversión inmobiliaria durante 2024.

Madrid como refugio de la inversión inmobiliaria internacional

Estabilidad económica y rentabilidad competitiva

El mercado inmobiliario madrileño ha demostrado una resiliencia excepcional durante los últimos años. Se consolida como refugio seguro para el capital internacional. «Madrid presenta una combinación única de estabilidad política, crecimiento económico sostenido y oportunidades de inversión diversificadas que resulta muy atractiva para el capital internacional», explica una directora de inversión de un importante fondo.

Barrios premium con precios al alza

Los distritos más exclusivos registran valoraciones récord: Salamanca supera los 10.000€/m² en compraventa, mientras que Trafalgar alcanza 25€/m² en alquiler. El barrio de Jerónimos se sitúa en 8.750€/m², reflejando la creciente demanda de inversores latinoamericanos que buscan activos seguros en Europa.

Segmentos de mayor demanda inversora

Mercado de oficinas prime y Madrid Nuevo Norte

El distrito financiero lidera las preferencias inversoras, complementado por el ambicioso proyecto Madrid Nuevo Norte. Este proyecto transformará 5,6 millones de metros cuadrados en el norte de la capital. «Estamos observando un interés creciente de fondos internacionales por activos de oficinas sostenibles en ubicaciones prime», señala otro inversor. Él lidera una empresa inmobiliaria en Madrid.

Sector residencial y build-to-rent

El segmento build-to-rent experimenta un crecimiento exponencial, con inversiones que alcanzaron los 1.200 millones de euros el pasado ejercicio. Los distritos de Chamberí, Salamanca y el emergente Valdebebas concentran el mayor interés inversor. Especialmente de compradores latinoamericanos que representan el 35% de las transacciones en segmento premium.

Conectividad y ventajas competitivas de la inversión inmobiliaria en Madrid

La posición geográfica privilegiada de Madrid como hub de conexión entre Europa, América Latina y África constituye uno de sus principales activos. El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró en 2023 más de 60 millones de pasajeros, consolidándose como la cuarta terminal europea por tráfico.

Madrid ofrece costes de adquisición significativamente inferiores a Londres o París, manteniendo simultáneamente rentabilidades atractivas entre el 4% y el 6% según el segmento.

Según datos de Promora y CBRE, el ticket medio de los compradores latinoamericanos dobla al de los compradores nacionales. Muchos de ellos no buscan residencia, sino estabilidad financiera. Aunque el Gobierno ha eliminado el programa de la Golden Visa —que facilitaba la residencia por inversión en vivienda— a partir de abril de 2025, la demanda internacional no se ha visto afectada significativamente. Estos compradores no se mueven por pasaportes, sino por certezas.

Junto a los latinoamericanos, también destacan compradores británicos, franceses y alemanes. Estos están atraídos por el clima y la rentabilidad. En el otro extremo, pero con fuerza creciente, están los asiáticos. Estos, especialmente los procedentes de China y Corea, están interesados en adquirir edificios completos para rehabilitación. Además, muestran interés en fórmulas más innovadoras como el co-living, residencias premium o propiedades turísticas.

Retos: gentrificación y sostenibilidad

El crecimiento exponencial genera procesos de gentrificación en barrios tradicionales como Malasaña y Lavapiés, planteando desafíos sociales que requieren políticas equilibradas. «Madrid tiene todos los ingredientes para mantener su posición de liderazgo en el medio plazo», concluye una investigadora del sector.

Madrid consolida su reinado inmobiliario con megaproyectos y capital global, pero debe gestionar su éxito de forma responsable para no ahogar a sus residentes. Una ciudad donde el ladrillo es solo la base de un futuro más complejo.