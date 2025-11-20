La Gira x Rivas celebra su JAM de música local en Bambú con Zocosonic

“Un encuentro para disfrutar y compartir la música”, destacan desde Gira x Rivas sobre el encuentro del 20 de noviembre.

El próximo 20 de noviembre, el espacio Bambú Rivas, en la Plaza Constitución nº2 (Centro Comercial Rivas Centro), acogerá una nueva JAM de música abierta a todo el público. El evento, enmarcado dentro de la programación de Gira x Rivas, busca reunir a músicos locales en un entorno de colaboración y creatividad.

Esta cita, que se ha convertido en una referencia para la escena musical local, ofrece la oportunidad de tocar en directo, compartir experiencias y descubrir nuevos talentos de la ciudad. Además, la inscripción es gratuita .

Una cita abierta para artistas y amantes de la música

Según los organizadores, la JAM pretende consolidarse como un espacio estable de encuentro musical. “Este espacio está construido para ser un encuentro de artistas locales, un sitio para músicos, para poder disfrutar y compartir la música”, señalan desde Gira x Rivas.

El evento está organizado en colaboración con la escuela de música, estudio de grabación y sala de ensayo Zocosonic, un proyecto innovador en Rivas-Vaciamadrid que ofrece clases de música en español e inglés y que aportará todo lo necesario para que los participantes pasen un rato inolvidable.

Durante la JAM, Zocosonic pondrá a disposición el mismo material que utiliza en sus clases de combo y en el estudio: batería, bajo, guitarras, teclado, micrófonos para canto e instrumentos extra, de modo que pueden subir desde solistas hasta bandas completas. Además, se aceptarán temas “fuera de carta” (fuera de la lista base), ya sean canciones propias o propuestas que surjan sobre la marcha.

Detalles clave de la JAM:

Fecha: jueves, 20 de noviembre

Hora: 20:30 horas

Lugar: Bambú Rivas, Rivas Centro (Plaza Constitución nº2)

Entrada e inscripción: gratuita en https://chat.whatsapp.com/HtrSVSK1w1SDpZjsBGlRxH?mode=wwt

Los organizadores invitan a participar tanto a músicos experimentados como a quienes deseen iniciarse en el formato improvisado.

La música de Rivas y el espíritu colaborativo de la JAM

Las JAM de música son, según los promotores, “un instrumento para conectar con otros artistas, salir de tu zona de confort musical y atreverte a dar el paso”. De este modo, el proyecto Gira x Rivas amplía su alcance fomentando la creatividad colectiva.

Además, este tipo de encuentros ofrece un plan cultural accesible para el público local. “Es un plan perfecto para disfrutar del público apoyando a conocidos o conociendo nuevos talentos”, destacan los organizadores.

La JAM de música de Rivas, dentro del ciclo Gira x Rivas, consolida la apuesta existente a nivel local por la cultura participativa. Con el éxito de su primera edición, este formato se afianza como un punto de conexión entre artistas, público y espacios locales, fortaleciendo el tejido cultural de Rivas Vaciamadrid.

Más información sobre próximas convocatorias en el Instagram de Bambú Rivas y en la web www.zocosonic.com