La Fundación Canal de Madrid acoge una exposición sobre el centenario de Disney

Desde el 1 de octubre, puede visitarse esta exposición con salas interactivas y más de 250 piezas.

La Fundación Canal de Madrid acoge desde el 1 de octubre ‘Disney: The Exhibition – 100 Años de Magia’, una exposición que, dividida en nueve galerías únicas y 14 interactivas, planteará a los visitantes en el que se recorrerán los cien años de existencia de The Walt Disney Company a través de más de 250 piezas, como obras de arte, vestuario y ‘atrezzo’ original.

Según sus organizadores, esta muestra recorre “un siglo de historias, personajes, música y experiencias” creadas por Disney, llegando a Madrid tras su paso por Filadelfia, Múnich, Chicago, Kansas City, Seúl y París.

Los visitantes conocerán la historia detrás de la creación de algunos de sus personajes favoritos, las películas y los espectáculos, y disfrutarán de las “espectaculares experiencias” de la compañía en el mundo.

Desde hace más de 55 años, Walt Disney Archives (los archivos oficiales de la empresa) preserva algunas de las “joyas de la corona” de Disney, que van desde ‘Blancanieves y los siete enanitos’ (1937) o ‘Peter Pan’ (1953) hasta ‘Encanto’ (2021). También podrán verse algunos relatos procedentes de Pixar, Star Wras y Marvel.

Del mismo modo, se expondrán obras de arte, esculturas utilizadas para la animación, vestuarios y accesorios de las películas de acción real, como el caballo del tiovivo de ‘Mary Poppins’ (1964), utilizado por Dick Van Dyke, o el vestido rojo de ‘Cruella’ (2021), portado por Emma Stone.

También se mostrarán otros objetos y accesorios, como los libros del ‘atrezzo’ original de ‘Cenicienta’ (1950) y ‘Merlín el Encantador’ (1963), la zapatilla de cristal de la versión de acción real de ‘Cenicienta’ (2015), el casco de Iron Man de la película ‘Vengadores: Infinity War’ (2018) o el conjunto de Indiana Jones en ‘Indiana Jones y el Dial del destino’ (2023).

Las galerías temáticas permitirán una experiencia inmersiva, como un paseo por Main Street U.S.A. (calle principal de los parques Disney); mientras que los visitantes se podrán fotografiar con esculturas e impresiones de algunos de los personajes de la compañía, como Mickey Mouse, la familia Parr, protagonista de ‘Los Increíbles’ (2004), Goofy o el Hada Madrina de ‘Cenicienta’ (1950). Por su parte, la exposición incorporará ‘storytellers’ y una amplia variedad de juegos y actividades interactivas. Las entradas de ‘Disney: The Exhibition – 100 Años de Magia’ han salido a la venta, desde 14,90 euros.